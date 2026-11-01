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Αναστασίου: Οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ μας γι' ακόμα μία φορά
Αναστασίου: Οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ μας γι' ακόμα μία φορά
Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε για την ήττα του Παναιτωλικού από τον ΟΦΗ και τόνισε πως η ομάδα του αδίκησε τον εαυτό της
Ο Παναιτωλικός έχασε με 1-0 από τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο και γνώρισε ακόμα μία ήττα στο πρωτάθλημα με τον Γιάννη Αναστασίου στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως οι λεπτομέρειες γι' ακόμα μία φορά δεν ήταν υπέρ της ομάδας του.
Αναλυτικά ο Γιάννης Αναστασίου δήλωσε:
«Όταν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα. Αμυνθήκαμε καλά, κρατήσαμε τον ΟΦΗ καλά, αλλά στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα με δέκα παίκτες απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα ξέρεις ότι παίζεις στην «κόψη». Δυστυχώς για ακόμη μία φορά οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ μας. Είχαμε θέληση, διάθεση και νομίζω ότι αδικήσαμε τον εαυτό μας γιατί υπήρχαν ευκαιρίες».
Για το αν χρειάζεται η ομάδα ένα «ηλεκτροσόκ»: «Τι είναι το ηλεκτροσόκ; Είναι εύκολο να λέμε, να λέμε, είναι αυτό, είναι το άλλο. Πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ότι είπα κάτι και θα γίνει αυτό. Αλλιώς όλοι θα γινόντουσαν προπονητές, ποδοσφαιριστές και όλοι θα έκαναν μια δουλειά και θα πληρωνόντουσαν για να λένε πράγματα!
Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σύνθετο και δύσκολο και σίγουρα πολλές φορές παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, η οποία το τελευταίο διάστημα δεν είναι υπέρ μας».
Αναλυτικά ο Γιάννης Αναστασίου δήλωσε:
«Όταν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα. Αμυνθήκαμε καλά, κρατήσαμε τον ΟΦΗ καλά, αλλά στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα με δέκα παίκτες απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα ξέρεις ότι παίζεις στην «κόψη». Δυστυχώς για ακόμη μία φορά οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ μας. Είχαμε θέληση, διάθεση και νομίζω ότι αδικήσαμε τον εαυτό μας γιατί υπήρχαν ευκαιρίες».
Για το αν χρειάζεται η ομάδα ένα «ηλεκτροσόκ»: «Τι είναι το ηλεκτροσόκ; Είναι εύκολο να λέμε, να λέμε, είναι αυτό, είναι το άλλο. Πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ότι είπα κάτι και θα γίνει αυτό. Αλλιώς όλοι θα γινόντουσαν προπονητές, ποδοσφαιριστές και όλοι θα έκαναν μια δουλειά και θα πληρωνόντουσαν για να λένε πράγματα!
Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σύνθετο και δύσκολο και σίγουρα πολλές φορές παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, η οποία το τελευταίο διάστημα δεν είναι υπέρ μας».
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