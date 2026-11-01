Το στατιστικό που δείχνει την κινητικότητα που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού
SPORTS
Παναθηναϊκός

Το στατιστικό που δείχνει την κινητικότητα που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού

Το τριφύλλι έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των off ball runs στην Ευρώπη, εξαιρώντας τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα

Το στατιστικό που δείχνει την κινητικότητα που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού
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Σε μία ενδιαφέρουσα έρευνα που παρουσίασε το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES καταπιάστηκε με τις ομάδες των οποίων οι παίκτες κάνουν τα περισσότερα off ball runs, δηλαδή τις περισσότερες κινήσεις χωρίς τη μπάλα στη διάρκεια ενός 90λεπτου.

Μέσα στη λίστα αυτή, που περιείχε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκτός από τα πέντε μεγάλα, βρέθηκε και ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ, το επιθετικό ποδόσφαιρο του οποίου επιτάσσει τη μόνιμη κίνηση των ποδοσφαιριστών του για να ανοίγονται διάδρομοι και να γίνονται συνδυασμοί.

Οι «πράσινοι» είναι στην 9η θέση της σχετικής λίστας μαζί με τη Μάλμε, αφού κατά μέσο όρο κάθε ποδοσφαιριστής τους κάνει κατά μέσο όρο 27 κινήσεις χωρίς τη μπάλα, ένα νούμερο ιδιαίτερα εντυπωσιακό, που δείχνει παράλληλα και πόσο απαιτητικό είναι το ποδοσφαιρικό σχέδιο του Δανού κόουτς.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπόντο/Γκλιμτ με 32,1, που όσοι την έχουν δει, έχουν πάρει μία πρώτη γεύση από το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο που παίζει.

Η λίστα του CIES με τον Παναθηναϊκό στην 9η θέση

πηγή: gazzetta
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