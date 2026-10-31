Διπλό της Μπράιτον του Κωστούλα στο Μάντσεστερ, στο 2-2 το Μπάγερν-Ντόρτμουντ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Διπλό της Μπράιτον του Κωστούλα στο Μάντσεστερ, στο 2-2 το Μπάγερν-Ντόρτμουντ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Τσέλσι νίκησε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την… βύθισε στη βαθμολογία, επιβλητική η Στουτγκάρδη στο Λεβερκούζεν διέλυσε με 4-2 τη Μπάγερ, ενώ η Ατλέτικο πέρασε από τη Βαλένθια νικώντας με 2-0 τη Λεβάντε
Η νίκη της Μπράιτον επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ είναι αδιαμφισβήτητα το αποτέλεσμα που έκλεψε την παράσταση. Η ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα συνεχίζει να εκπλήσσει με την εικόνα της την Premier League. Νωρίτερα η Τσέλσι είχε νικήσει με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την βύθισε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία, ενώ η Χαλ του Τζολάκη έμεινε στο 2-2 με την Ίπσουιτς. Η Μπρέντφορντ επικράτησε με σκορ 2-0 της Νότιγχαμ που παραμένει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.
Μεγάλο ματς είχε το πρόγραμμα της Bundesliga με τη Μπάγερν να υποδέχεται τη Ντόρτμουντ. Η Μπορούσια με γκολ του Σίλβα στο 89’ πήρε τη μπουκιά από το στόμα των Βαυαρών και τον βαθμό με το 2-2 που απέσπασε. Καταιγιστική η Στουτγκάρδη στο Λεβερκούζεν επικράτησε με 4-2 της Μπάγερ.
Στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε εύκολο βράδυ κόντρα στη Λεβάντε την οποία και νίκησε εκτός έδρας με σκορ 2-0, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε με 3-0 της Θέλτα. Σπουδαία νίκη για τη Μπέτις που επικράτησε της Μάλαγα με 2-1.
Στη Serie A η Ρόμα ήταν καταιγιστική στο Ούντινεζε επικρατώντας με σκορ 5-2 της Ουντινέζε, ενώ η Μπολόνια επιβλήθηκε με σκορ 2-1 της Μόντσα.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)
Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι-67' Λε Φι)
Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58' Ιροεγκμπούναμ, 68' Μακ Μπέρνι-22' Φλορεντίνο, 74' Ενσίσο)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11' Αγιάρι)
Μεγάλο ματς είχε το πρόγραμμα της Bundesliga με τη Μπάγερν να υποδέχεται τη Ντόρτμουντ. Η Μπορούσια με γκολ του Σίλβα στο 89’ πήρε τη μπουκιά από το στόμα των Βαυαρών και τον βαθμό με το 2-2 που απέσπασε. Καταιγιστική η Στουτγκάρδη στο Λεβερκούζεν επικράτησε με 4-2 της Μπάγερ.
Στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε εύκολο βράδυ κόντρα στη Λεβάντε την οποία και νίκησε εκτός έδρας με σκορ 2-0, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε με 3-0 της Θέλτα. Σπουδαία νίκη για τη Μπέτις που επικράτησε της Μάλαγα με 2-1.
Στη Serie A η Ρόμα ήταν καταιγιστική στο Ούντινεζε επικρατώντας με σκορ 5-2 της Ουντινέζε, ενώ η Μπολόνια επιβλήθηκε με σκορ 2-1 της Μόντσα.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)
Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι-67' Λε Φι)
Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58' Ιροεγκμπούναμ, 68' Μακ Μπέρνι-22' Φλορεντίνο, 74' Ενσίσο)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11' Αγιάρι)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 (25' Γκρέι, 73' Χέκε)
Αστον Βίλα-Φούλαμ 1-1 (39' Τζάκσον - 64'αυτ. Σουζούκι)
Λίβερπουλ-Αρσεναλ 01/11
Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 21 -8αγ.
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Λίβερπουλ 15 -8αγ.
Μπρέντφορντ 14
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11 -8αγ.
Ίπσουιτς 11
Έβερτον 10 -8αγ.
Φούλαμ 9
Κόβεντρι 9
Μάντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga
Ελφερσμπεργκ-Μάιντς 4-1 (7' Κέιντελ, 26' Ονιέκα, 45'+1' Κράτενμαχερ, 90'+1' Κάμπελ - 90'+2' Χόλερμπαχ)
Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 2-4 (28’ Σικ, 79’ Μάτσα - 14’, 65’ Ντεμίροβιτς, 22’ Λιούελινγκ, 51’ Ελ Κανούς)
Αουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 1-2 (18’ Γκρέγκοριτς - 65’ Ματάνοβιτς, 85’ Ιριέ)
Γκλάντμπαχ-Πάντερμπορν 0-0
Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ 2-0 (57’ Φίλκρουγκ, 82’ Ντινκτσί)
Σάλκε-Λειψία 0-2 (37’πέν. Νούσα, 78’ Ρόμουλο)
Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-2 (38’ Λάιμερ, 66’ Ουπαμεκανό - 60’ Γκιρασί, 89’ Σίλβα)
Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 01/11
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 01/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 18
Ντόρτμουντ 18
Φράιμπουργκ 16
Λειψία 15
Βέρντερ Βρέμης 15
Λεβερκούζεν 13
Έλφερσμπεργκ 13
Μάιντς 10
Άουγκσμπουργκ 9
Στουτγκάρδη 9
Χοφενχάιμ 9
Πάντερμπορν 9
Αμβούργο 9 -7αγ.
Κολωνία 8 -7αγ.
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 8 -7αγ.
Σάλκε 6
Ουνιόν Βερολίνου 6 -7αγ.
Γκλάντμπαχ 4
Το προφίλ της 11ης αγωνιστικής της La Liga
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 0-1 (60' Καμπρέρα)
Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (36' Γκριμάλδο, 62' Σιμεόνε)
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 3-0 (36', 55' Ντε Φρούτος, 73' Λόπεθ)
Μπέτις-Μάλαγα 2-1 (36' Μπάρτρα, 45'+2' Φορνέ - 68' Νίνιο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1 (8',41' Ραφίνια, 23' Φερμίν Λόπεθ, 45'+1,66' Γιαμάλ, 81' Γκόρντον - 84' Ντίας)
Χετάφε-Σεβίλλη 1/11
Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης 1/11
Ελτσε-Βαλένθια 1/11
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1/11
Λα Κορούνια-Οσασούνα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 30 -11αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 28 -11αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπέτις 23 -11αγ.
Σοσιεδάδ 19
Σεβίλλη 17
Αλαβές 12 -11αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 12 -9αγ.
Βιγιαρεάλ 12 -11αγ.
Θέλτα 12 -11αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 12
Λα Κορούνια 11
Εσπανιόλ 11 -11αγ.
Οσασούνα 11
Σανταντέρ 11
Λεβάντε 10 -11αγ.
Έλτσε 10
Χετάφε 9
Βαλένθια 6
Μάλαγα 5 -11αγ.
Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της Serie A
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)
Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)
Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)
Κόμο - Βενέτσια 1/11
Φροζινόνε - Τορίνο 1/11
Λάτσιο - Κάλιαρι 1/11
Λέτσε - Τζένοα 1/11
Γιουβέντους - Νάπολι 1/11
Σασουόλο - Φιορεντίνα 2/11
Αταλάντα - Πάρμα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Λάτσιο 25
Ιντερ 25 -10αγ.
Ρόμα 24
Μίλαν 21 -10αγ.
Κόμο 20
Φροζινόνε 17
Νάπολι 14
Μπολόνια 14 -10αγ.
Γιουβέντους 14
Τορίνο 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11
Τζένοα 10
Λέτσε 9
Σασουόλο 8
Μόντσα 7 -10αγ.
Ουντινέζε 5
Φιορεντίνα 5
Πάρμα 5
Βενέτσια 3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα