Διπλό της Μπράιτον του Κωστούλα στο Μάντσεστερ, στο 2-2 το Μπάγερν-Ντόρτμουντ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Διπλό της Μπράιτον του Κωστούλα στο Μάντσεστερ, στο 2-2 το Μπάγερν-Ντόρτμουντ, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Τσέλσι νίκησε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την… βύθισε στη βαθμολογία, επιβλητική η Στουτγκάρδη στο Λεβερκούζεν διέλυσε με 4-2 τη Μπάγερ, ενώ η Ατλέτικο πέρασε από τη Βαλένθια νικώντας με 2-0 τη Λεβάντε

Διπλό της Μπράιτον του Κωστούλα στο Μάντσεστερ, στο 2-2 το Μπάγερν-Ντόρτμουντ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η νίκη της Μπράιτον επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ είναι αδιαμφισβήτητα το αποτέλεσμα που έκλεψε την παράσταση. Η ομάδα του Μπάμπη Κωστούλα συνεχίζει να εκπλήσσει με την εικόνα της την Premier League. Νωρίτερα η Τσέλσι είχε νικήσει με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την βύθισε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία, ενώ η Χαλ του Τζολάκη έμεινε στο 2-2 με την Ίπσουιτς. Η Μπρέντφορντ επικράτησε με σκορ 2-0 της Νότιγχαμ που παραμένει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Μεγάλο ματς είχε το πρόγραμμα της Bundesliga με τη Μπάγερν να υποδέχεται τη Ντόρτμουντ. Η Μπορούσια με γκολ του Σίλβα στο 89’ πήρε τη μπουκιά από το στόμα των Βαυαρών και τον βαθμό με το 2-2 που απέσπασε. Καταιγιστική η Στουτγκάρδη στο Λεβερκούζεν επικράτησε με 4-2 της Μπάγερ.

Στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε εύκολο βράδυ κόντρα στη Λεβάντε την οποία και νίκησε εκτός έδρας με σκορ 2-0, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε με 3-0 της Θέλτα. Σπουδαία νίκη για τη Μπέτις που επικράτησε της Μάλαγα με 2-1.

Στη Serie A η Ρόμα ήταν καταιγιστική στο Ούντινεζε επικρατώντας με σκορ 5-2 της Ουντινέζε, ενώ η Μπολόνια επιβλήθηκε με σκορ 2-1 της Μόντσα.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50' Ρότζερς, 63' πεν. Πάλμερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 2-0 (MD 9, 31/10/2026)


Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31' Εβανίλσον, 90'+ Αντλί)

Μπόρνμουθ - Λιντς: 2-0 (MD9, 31/10/2026)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30' αυτ. Μιλένκοβιτς, 76' Τιάγκο)

Μπρέντφορντ - Νότιγχαμ Φόρεστ: 2-0 (MD 9, 31/10/2026)

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι-67' Λε Φι)

Κλείσιμο
Κόβεντρι – Σάντερλαντ: 3-1 (MD 9, 31/10/2026)

Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58' Ιροεγκμπούναμ, 68' Μακ Μπέρνι-22' Φλορεντίνο, 74' Ενσίσο)

Χαλ - Ίπσουϊτς: 2-2 (MD9, 31/10/2026)


Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11' Αγιάρι)

Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον: 0-1 (MD9, 31/10/2026)


Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 (25' Γκρέι, 73' Χέκε)

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας: 2-0 (MD 9, 31/10/2026)


Αστον Βίλα-Φούλαμ 1-1 (39' Τζάκσον - 64'αυτ. Σουζούκι)

Άστον Βίλα – Φούλαμ: 1-1 (MD9, 31/10/2026)


Λίβερπουλ-Αρσεναλ 01/11
Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 21 -8αγ.
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Λίβερπουλ 15 -8αγ.
Μπρέντφορντ 14
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11 -8αγ.
Ίπσουιτς 11
Έβερτον 10 -8αγ.
Φούλαμ 9
Κόβεντρι 9
Μάντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5

Το προφίλ της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga

Ελφερσμπεργκ-Μάιντς 4-1 (7' Κέιντελ, 26' Ονιέκα, 45'+1' Κράτενμαχερ, 90'+1' Κάμπελ - 90'+2' Χόλερμπαχ)

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Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 2-4 (28’ Σικ, 79’ Μάτσα - 14’, 65’ Ντεμίροβιτς, 22’ Λιούελινγκ, 51’ Ελ Κανούς)

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Αουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 1-2 (18’ Γκρέγκοριτς - 65’ Ματάνοβιτς, 85’ Ιριέ)

Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ: 1-2 (MD 8, 31/10/2026)


Γκλάντμπαχ-Πάντερμπορν 0-0

Γκλάντμπαχ-Πάντερμπορν: 0-0 (MD 8, 31/10/2026)


Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ 2-0 (57’ Φίλκρουγκ, 82’ Ντινκτσί)

Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ: 2-0 (MD 8, 31/10/2026)


Σάλκε-Λειψία 0-2 (37’πέν. Νούσα, 78’ Ρόμουλο)

Σάλκε – Λειψία: 0-2 (MD 8, 31/10/2026)


Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-2 (38’ Λάιμερ, 66’ Ουπαμεκανό - 60’ Γκιρασί, 89’ Σίλβα)

Μπάγερν – Ντόρτμουντ: 2-2 (MD8, 31/10/2026)


Ουνιόν Βερολίνου-Κολωνία 01/11

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο 01/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 18
Ντόρτμουντ 18
Φράιμπουργκ 16
Λειψία 15
Βέρντερ Βρέμης 15
Λεβερκούζεν 13
Έλφερσμπεργκ 13
Μάιντς 10
Άουγκσμπουργκ 9
Στουτγκάρδη 9
Χοφενχάιμ 9
Πάντερμπορν 9
Αμβούργο 9 -7αγ.
Κολωνία 8 -7αγ.
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 8 -7αγ.
Σάλκε 6
Ουνιόν Βερολίνου 6 -7αγ.
Γκλάντμπαχ 4


Το προφίλ της 11ης αγωνιστικής της La Liga

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 0-1 (60' Καμπρέρα)

VILLARREAL CF 0 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (36' Γκριμάλδο, 62' Σιμεόνε)

LEVANTE UD 0 - 2 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 3-0 (36', 55' Ντε Φρούτος, 73' Λόπεθ)

RAYO VALLECANO 3 - 0 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπέτις-Μάλαγα 2-1 (36' Μπάρτρα, 45'+2' Φορνέ - 68' Νίνιο)

REAL BETIS 2 - 1 MÁLAGA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1 (8',41' Ραφίνια, 23' Φερμίν Λόπεθ, 45'+1,66' Γιαμάλ, 81' Γκόρντον - 84' Ντίας)

FC BARCELONA 6 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Χετάφε-Σεβίλλη 1/11
Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης 1/11
Ελτσε-Βαλένθια 1/11
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1/11
Λα Κορούνια-Οσασούνα 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 30 -11αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 28 -11αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπέτις 23 -11αγ.
Σοσιεδάδ 19
Σεβίλλη 17
Αλαβές 12 -11αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 12 -9αγ.
Βιγιαρεάλ 12 -11αγ.
Θέλτα 12 -11αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 12
Λα Κορούνια 11
Εσπανιόλ 11 -11αγ.
Οσασούνα 11
Σανταντέρ 11
Λεβάντε 10 -11αγ.
Έλτσε 10
Χετάφε 9
Βαλένθια 6
Μάλαγα 5 -11αγ.


Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της Serie A
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)

Skorupski Saves Crucial Penalty | BOLOGNA-MONZA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)

Ghilardi Off the Mark in Roma Haul | UDINESE-ROMA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)

Moreira the Star of the Derby! | MILAN-INTER | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Κόμο - Βενέτσια 1/11
Φροζινόνε - Τορίνο 1/11
Λάτσιο - Κάλιαρι 1/11
Λέτσε - Τζένοα 1/11
Γιουβέντους - Νάπολι 1/11
Σασουόλο - Φιορεντίνα 2/11
Αταλάντα - Πάρμα 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Λάτσιο 25
Ιντερ 25 -10αγ.
Ρόμα 24
Μίλαν 21 -10αγ.
Κόμο 20
Φροζινόνε 17
Νάπολι 14
Μπολόνια 14 -10αγ.
Γιουβέντους 14
Τορίνο 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11
Τζένοα 10
Λέτσε 9
Σασουόλο 8
Μόντσα 7 -10αγ.
Ουντινέζε 5
Φιορεντίνα 5
Πάρμα 5
Βενέτσια 3

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