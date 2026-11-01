Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1: Εξάρα με σόου Ραφίνια και Γιαμάλ, επέστρεψε στην κορυφή της LaLiga, δείτε τα γκολ
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1: Εξάρα με σόου Ραφίνια και Γιαμάλ, επέστρεψε στην κορυφή της LaLiga, δείτε τα γκολ
Από δύο γκολ πέτυχαν Ραφίνια και Γιαμάλ, ο Βραζιλιάνος έφτασε τα 15 στο πρωτάθλημα - Ακολουθεί το ντέρμπι με την Ατλέτικο
Έξι μέρες μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε... αγριεμένη στα «τρίποντα». Η πρωτοπόρος της LaLiga «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής με την Αλαβές στο «Καμπ Νόου» με το... διαστημικό 6-1 και διατηρήθηκε μόνη στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, όπου είχε βρεθεί προσωρινά για λίγες ώρες η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά τη σημερινή της νίκη επί της Λεβάντε (2-0).
Όλα αυτά 8 ημέρες πριν τη μεταξύ τους «μάχη» στο «Μετροπολιτάνο», στο μεγάλο ματς της 12ης αγωνιστικής (8/11, 22:00).
Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ραφίνια, έφτασε τα 15 στη LaLiga, όντας ο πρώτος σκόρερ της, ενώ στο «χορταστικό» πρώτο ημίχρονο, ο Φερμίν Λόπεθ στο 23' έκανε το 2-0 και στις καθυστερήσεις (45'+1) ο Γιαμάλ με βολέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Κάπου εκεί τα πράγματα... πήταν τον δρόμο τους, για να φτάσει η Μπαρτσελόνα πολύ εύκολα στην 10η νίκη της, με το δεύτερο γκολ του Γιαμάλ στο 66' και το «κερασάκι στην τούρτα» από τον Γκόρντον στο 81'.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 0-1 (60' Καμπρέρα)
Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (36’ Γκριμάλντο, 62’ Σιμεόνε)
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 3-0 (36’, 55’ Ντε Φρούτος, 73’ Λόπεθ)
Μπέτις-Μάλαγα 2-1 (38’ Μπάρτρα, 45’+2’ Φορνάλς - 68’ Νίνο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1 (8',41' Ραφίνια, 23' Φερμίν Λόπεθ, 45'+1,66' Γιαμάλ, 81' Γκόρντον - 84' Ντίας)
Χετάφε-Σεβίλλη 1/11
Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης 1/11
Όλα αυτά 8 ημέρες πριν τη μεταξύ τους «μάχη» στο «Μετροπολιτάνο», στο μεγάλο ματς της 12ης αγωνιστικής (8/11, 22:00).
Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ραφίνια, έφτασε τα 15 στη LaLiga, όντας ο πρώτος σκόρερ της, ενώ στο «χορταστικό» πρώτο ημίχρονο, ο Φερμίν Λόπεθ στο 23' έκανε το 2-0 και στις καθυστερήσεις (45'+1) ο Γιαμάλ με βολέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Κάπου εκεί τα πράγματα... πήταν τον δρόμο τους, για να φτάσει η Μπαρτσελόνα πολύ εύκολα στην 10η νίκη της, με το δεύτερο γκολ του Γιαμάλ στο 66' και το «κερασάκι στην τούρτα» από τον Γκόρντον στο 81'.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 0-1 (60' Καμπρέρα)
Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (36’ Γκριμάλντο, 62’ Σιμεόνε)
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 3-0 (36’, 55’ Ντε Φρούτος, 73’ Λόπεθ)
Μπέτις-Μάλαγα 2-1 (38’ Μπάρτρα, 45’+2’ Φορνάλς - 68’ Νίνο)
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1 (8',41' Ραφίνια, 23' Φερμίν Λόπεθ, 45'+1,66' Γιαμάλ, 81' Γκόρντον - 84' Ντίας)
Χετάφε-Σεβίλλη 1/11
Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης 1/11
Ελτσε-Βαλένθια 1/11
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1/11
Λα Κορούνια-Οσασούνα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 30 -11αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 28 -11αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπέτις 23 -11αγ.
Σοσιεδάδ 19
Σεβίλλη 17
Αλαβές 12 -11αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 12 -9αγ.
Βιγιαρεάλ 12 -11αγ.
Θέλτα 12 -11αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 12
Λα Κορούνια 11
Εσπανιόλ 11 -11αγ.
Οσασούνα 11
Σανταντέρ 11
Λεβάντε 10 -11αγ.
Έλτσε 10
Χετάφε 9
Βαλένθια 6
Μάλαγα 5 -11αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1/11
Λα Κορούνια-Οσασούνα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 30 -11αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 28 -11αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπέτις 23 -11αγ.
Σοσιεδάδ 19
Σεβίλλη 17
Αλαβές 12 -11αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 12 -9αγ.
Βιγιαρεάλ 12 -11αγ.
Θέλτα 12 -11αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 12
Λα Κορούνια 11
Εσπανιόλ 11 -11αγ.
Οσασούνα 11
Σανταντέρ 11
Λεβάντε 10 -11αγ.
Έλτσε 10
Χετάφε 9
Βαλένθια 6
Μάλαγα 5 -11αγ.
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