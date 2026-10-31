Η καλύτερη προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης ημέρας.
Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Ιβανώφειο, 63-53 τον Ηρακλή και έκανε το 5 στα 5 στην Stoiximan GBL, δείτε βίντεο
Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Ιβανώφειο, 63-53 τον Ηρακλή και έκανε το 5 στα 5 στην Stoiximan GBL, δείτε βίντεο
Ο Φόστερ με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, που κέρδισαν με εξαιρετική άμυνα
Ο ΠΑΟΚ πέρασε και από το Ιβανώφειο, επικρατώντας με 53-63 του Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι που το... ξύλο εκατέρωθεν ήταν πολύ, με τους ασπρόμαυρους, να κάνουν το 5/5 στη Stoiximan GBL.
Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί... κακοποίηση του μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι τον τρόπο (όπως και με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική) να πάρει αυτό που θέλει, επικρατώντας με 53-63, να πάει στο 5-0 και να παραμείνει μόνος του, στην κορυφή της GΒL.
O Φόστερ με 17 πόντους (4/9 διπ., 3/6 τριπ.) ήταν πρωταγωνιστής για τους νικητές, που είχαν σε μέτρια μέρα, Καλάθη και Όσμαν, ενώ ο Αλεξάντερ, τελείωσε το παιχνίδι, με 7 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Ηρακλής, προβλημάτισε πολύ περισσότερο με την εικόνα του από προηγούμενα παιχνίδια, πήγε στο 1-4 και οι αποδοκιμασίες των φίλων του στο τέλος, ήταν ενδεικτικές της εικόνας της (19/58 εντός παιδιάς).
Ο Ηρακλής μπήκε με περισσότερο ενθουσιασμό (10-6), πίεσε και στο επιθετικό ριμπάουντ, για να προηγηθεί με 15-11, ενώ ο Όσμαν έκανε από νωρίς το 2ο φάουλ του. Με Γκρέι-Κακλαμανάκη στη ρακέτα ο ΠΑΟΚ έγινε πιο συμπαγής, ο Ταϊρί έβαλε τη «σπίθα» με ένα εκπληκτικό κάρφωμα και οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα (17-19). Με τρίποντο του Φόστερ ο ΠΑΟΚ πήγε να χτίσει μομέντουμ (20-25), αλλά με Στάιλς, Χάτσον, ο Ηρακλής είχε τις απαντήσεις (27-29). Ο Αλεξάντερ δε μπορούσε να τελειώσει τίποτα στο καλάθι (0/5 δίποντα, 3/6 βολές), ενώ Όσμαν και Καλάθης που επέστρεψαν, έδωσαν λύσεις για το 31-34 του ημιχρόνου.
Ο ΠΑΟΚ στην αρχή του 2ου μέρους, είδε τον Ταϊρί να φτάνει τα 4 φάουλ, δεν έβρισκε με τίποτα διάδρομο για το καλάθι, ο Ηρακλής επέστρεψε (36-36), αλλά η είσοδος του Χάτζινς, ένα δικό του τρίποντο κι ένα ακόμα του Χουγκάζ, μαζί με τη συνέπεια σε άμυνα-ριμπάουντ, τον έστειλαν στο +8 (36-44). Ο ρυθμός χάθηκε ξανά, οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν εκατέρωθεν και το 3ο δεκάλεπτο, έκλεισε στο 42-47. Με ένα τρίποντο του Όσμαν και δίποντο του Καλάθη, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 44-52, ενώ οι γηπεδούχοι, δεν έβρισκαν καλάθι... με τίποτα. Με βολές από Ταϊρί και Αλεξάντερ αλλά και τρίποντο του Φόστερ, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο 48-60, με το μόνο που απέμενε να είναι το τελικό σκορ, που έγραψε 53-63.
Τα δεκάλεπτα: 17-39, 31-34, 42-47, 53-63
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί... κακοποίηση του μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι τον τρόπο (όπως και με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική) να πάρει αυτό που θέλει, επικρατώντας με 53-63, να πάει στο 5-0 και να παραμείνει μόνος του, στην κορυφή της GΒL.
O Φόστερ με 17 πόντους (4/9 διπ., 3/6 τριπ.) ήταν πρωταγωνιστής για τους νικητές, που είχαν σε μέτρια μέρα, Καλάθη και Όσμαν, ενώ ο Αλεξάντερ, τελείωσε το παιχνίδι, με 7 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Ηρακλής, προβλημάτισε πολύ περισσότερο με την εικόνα του από προηγούμενα παιχνίδια, πήγε στο 1-4 και οι αποδοκιμασίες των φίλων του στο τέλος, ήταν ενδεικτικές της εικόνας της (19/58 εντός παιδιάς).
Ο Ηρακλής μπήκε με περισσότερο ενθουσιασμό (10-6), πίεσε και στο επιθετικό ριμπάουντ, για να προηγηθεί με 15-11, ενώ ο Όσμαν έκανε από νωρίς το 2ο φάουλ του. Με Γκρέι-Κακλαμανάκη στη ρακέτα ο ΠΑΟΚ έγινε πιο συμπαγής, ο Ταϊρί έβαλε τη «σπίθα» με ένα εκπληκτικό κάρφωμα και οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα (17-19). Με τρίποντο του Φόστερ ο ΠΑΟΚ πήγε να χτίσει μομέντουμ (20-25), αλλά με Στάιλς, Χάτσον, ο Ηρακλής είχε τις απαντήσεις (27-29). Ο Αλεξάντερ δε μπορούσε να τελειώσει τίποτα στο καλάθι (0/5 δίποντα, 3/6 βολές), ενώ Όσμαν και Καλάθης που επέστρεψαν, έδωσαν λύσεις για το 31-34 του ημιχρόνου.
Ο ΠΑΟΚ στην αρχή του 2ου μέρους, είδε τον Ταϊρί να φτάνει τα 4 φάουλ, δεν έβρισκε με τίποτα διάδρομο για το καλάθι, ο Ηρακλής επέστρεψε (36-36), αλλά η είσοδος του Χάτζινς, ένα δικό του τρίποντο κι ένα ακόμα του Χουγκάζ, μαζί με τη συνέπεια σε άμυνα-ριμπάουντ, τον έστειλαν στο +8 (36-44). Ο ρυθμός χάθηκε ξανά, οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν εκατέρωθεν και το 3ο δεκάλεπτο, έκλεισε στο 42-47. Με ένα τρίποντο του Όσμαν και δίποντο του Καλάθη, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 44-52, ενώ οι γηπεδούχοι, δεν έβρισκαν καλάθι... με τίποτα. Με βολές από Ταϊρί και Αλεξάντερ αλλά και τρίποντο του Φόστερ, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο 48-60, με το μόνο που απέμενε να είναι το τελικό σκορ, που έγραψε 53-63.
Τα δεκάλεπτα: 17-39, 31-34, 42-47, 53-63
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα