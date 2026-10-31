Η καλύτερη προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης ημέρας.
Βίντεο: Το απίθανο ανάποδο ψαλιδάκι του Εμπαπέ στην προπόνηση της Ρεάλ
Βίντεο: Το απίθανο ανάποδο ψαλιδάκι του Εμπαπέ στην προπόνηση της Ρεάλ
Ο Γάλλος άσος ήταν ο πρωταγωνιστής σε αγώνα ποδοτένις στο προπονητικό κέντρο των Μαδριλένων
Οι μερένγκες μετά το διπλό στο Clasico έχουν τρομερή ψυχολογία και ειδικά ο Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Καμπ Νου με τα δύο γκολ που πέτυχε.
Ο Γάλλος, ο οποίος τις προηγούμενες εβδομάδες είχε γίνει αντικείμενο σκληρής κριτικής από τους φίλους των μερένγκες, μοιάζει πιο απελευθερωμένος από ποτέ και στην προπόνηση της Ρεάλ έκανε επίδειξη υψηλής τεχνικής χαρίζοντας μία μοναδική στιγμή την οποί κατέγραψαν οι κάμερες στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.
Ο Γάλλος, ο οποίος τις προηγούμενες εβδομάδες είχε γίνει αντικείμενο σκληρής κριτικής από τους φίλους των μερένγκες, μοιάζει πιο απελευθερωμένος από ποτέ και στην προπόνηση της Ρεάλ έκανε επίδειξη υψηλής τεχνικής χαρίζοντας μία μοναδική στιγμή την οποί κατέγραψαν οι κάμερες στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.
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