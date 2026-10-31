Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
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Παναθηναϊκός Τζέικομπ Νίστρουπ ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των πράσινων για το αυριανό μεγάλο ματς με την Ένωση

Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Με τις γνωστές απουσίες, αλλά χωρίς άλλα απρόοπτα μπαίνει ο Παναθηναϊκός στην τελική ευθεία για το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της φετινής σεζόν.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, δεν υπολογίζει στους τραυματίες Ουναΐ, Κρίστιανσεν, Παντελίδη, Ίνγκασον, αλλά έχοντας δώσει ανάσες σε πολλούς βασικούς στον μεσοβδόμαδο αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Το σημερινό πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους, τακτική και στατικές φάσεις, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης ο Νίστρουπ ανακοίνωσε τα ονόματα των 24 ποδοσφαιριστών, τους οποίους συμπεριέλαβε στην αποστολή.

Αυτοί είναι οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

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