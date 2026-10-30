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Η FIFA επέβαλε μεταγραφικό ban στον Άρη για οφειλές στον Χιμένεθ
Η FIFA επέβαλε μεταγραφικό ban στον Άρη για οφειλές στον Χιμένεθ
Απαγόρευση μεταγραφών για τρεις περιόδους επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Άρης μέχρι να τακτοποιήσει τις οφειλές της προς τον Μανόλο Χιμένεθ
Μεταγραφικό ban στον Άρη επέβαλλε η FIFA εξαιτίας της οικονομικής εκκρεμότητας που υπάρχει στον Μανόλο Χιμένεθ. Ο πρώην προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης έχει προσφύγει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και διεκδικεί οφειλές ύψους περίπου 100.000 ευρώ από την περίοδο παρουσίας του στον πάγκο της.
Η FIFA επέβαλλε στην ΠΑΕ Άρης απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους μέχρι να διευθετηθεί η οφειλή προς τον Ισπανό προπονητή.
Προς τα τέλη Δεκεμβρίου έχει προγραμματίσει η ΠΑΕ Άρης να τακτοποιήσει τις οφειλές της προς τον Μανόλο Χιμένεθ προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση μεταγραφών και να μπορέσει να κινηθεί κανονικά στο μεταγραφικό παζάρι.
Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με την περίπτωση του Χερμάν Μπούργος που επίσης έχει επιβληθεί μεταγραφικό ban στον Άρη. Στον Αργεντινό προπονητή οφείλονται 85.000 ευρώ.
Η FIFA επέβαλλε στην ΠΑΕ Άρης απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους μέχρι να διευθετηθεί η οφειλή προς τον Ισπανό προπονητή.
Προς τα τέλη Δεκεμβρίου έχει προγραμματίσει η ΠΑΕ Άρης να τακτοποιήσει τις οφειλές της προς τον Μανόλο Χιμένεθ προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση μεταγραφών και να μπορέσει να κινηθεί κανονικά στο μεταγραφικό παζάρι.
Κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με την περίπτωση του Χερμάν Μπούργος που επίσης έχει επιβληθεί μεταγραφικό ban στον Άρη. Στον Αργεντινό προπονητή οφείλονται 85.000 ευρώ.
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