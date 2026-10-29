Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για το ντέρμπι με τον Άρη στο μπάσκετ
SPORTS
ΠΑΟΚ Άρης GBL

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για το ντέρμπι με τον Άρη στο μπάσκετ

Το μεγάλο ματς στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου και τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για το ντέρμπι με τον Άρη στο μπάσκετ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στις 21 Νοεμβρίου για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ήδη τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. 

Ο «Δικέφαλος» το ανακοίνωσε σε μια εξέλιξη που δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τη Θεσσαλονίκη και το φετινό ματς μπάσκετ ανάμεσα στις δύο ομάδες, που έχουν ενισχυθεί. Περισσότερο από τρεις εβδομάδες πριν το πρώτο τζάμπολ και εισιτήρια για αυτό το ματς δεν υπάρχουν πλέον.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΠΑΟΚ τονίζει πως μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη υπάρχει το εντός έδρας ματς με τη Ρόμα στις 3 Νοεμβρίου αλλά και εκείνο με το Βίκο Falcons στις 7 Νοεμβρίου. 

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης