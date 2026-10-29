Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για το ντέρμπι με τον Άρη στο μπάσκετ
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για το ντέρμπι με τον Άρη στο μπάσκετ
Το μεγάλο ματς στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου και τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στις 21 Νοεμβρίου για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ήδη τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.
Ο «Δικέφαλος» το ανακοίνωσε σε μια εξέλιξη που δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τη Θεσσαλονίκη και το φετινό ματς μπάσκετ ανάμεσα στις δύο ομάδες, που έχουν ενισχυθεί. Περισσότερο από τρεις εβδομάδες πριν το πρώτο τζάμπολ και εισιτήρια για αυτό το ματς δεν υπάρχουν πλέον.
Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΠΑΟΚ τονίζει πως μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη υπάρχει το εντός έδρας ματς με τη Ρόμα στις 3 Νοεμβρίου αλλά και εκείνο με το Βίκο Falcons στις 7 Νοεμβρίου.
Ο «Δικέφαλος» το ανακοίνωσε σε μια εξέλιξη που δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τη Θεσσαλονίκη και το φετινό ματς μπάσκετ ανάμεσα στις δύο ομάδες, που έχουν ενισχυθεί. Περισσότερο από τρεις εβδομάδες πριν το πρώτο τζάμπολ και εισιτήρια για αυτό το ματς δεν υπάρχουν πλέον.
Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΠΑΟΚ τονίζει πως μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη υπάρχει το εντός έδρας ματς με τη Ρόμα στις 3 Νοεμβρίου αλλά και εκείνο με το Βίκο Falcons στις 7 Νοεμβρίου.
🏁 SOLD OUT 🏁 Τα εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ - Άρης (21/11) εξαντλήθηκαν! Κλείστε τώρα τη θέση σας για τους αγώνες του ΠΑΟΚ με… 🆚 Roma BC (3/11/26, 20:00) 🆚 Vikos Φalcons (7/11/26, 17:30) 📲 https://t.co/kWLQKleeYq https://t.co/WFgKDhMVpH— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 29, 2026
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