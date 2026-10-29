Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Eπάνοδος Καρέτσα στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ, πότε προβλέπεται η πλήρης επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις
Eπάνοδος Καρέτσα στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ, πότε προβλέπεται η πλήρης επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις
Στην τελική ευθεία έχει μπει η επάνοδος του Έλληνα μεσοεπιθετικού στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «κιτρινόμαυρων», σύμφωνα με τις δηλώσεις του κόουτς Κόβατς
Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την πορεία της αποθεραπείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς ο νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής έκανε το επόμενο βήμα προς την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, συμμετέχοντας σε μέρος της προπόνησης της Ντόρτμουντ.
Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας ενός τραυματισμού στον αστράγαλο, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο. Η πρόσφατη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της ομάδας αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς δείχνει πως βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην πλήρη επανένταξή του.
Ο Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στην κατάστασή του ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (31/10), εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πρόοδο που έχει σημειώσει.
«Ο Κώστας συμμετείχε σε περιορισμένο βαθμό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προπονήθηκε μαζί με την ομάδα. Το πλάνο είναι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα, να προπονηθεί αύριο με τους υπόλοιπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του προπονητικού επιτελείου, ο Καρέτσας αναμένεται να δοκιμάσει να ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα της Παρασκευής (30/10), εφόσον δεν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.
Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας ενός τραυματισμού στον αστράγαλο, με την κατάστασή του να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο. Η πρόσφατη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της ομάδας αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς δείχνει πως βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην πλήρη επανένταξή του.
Ο Νίκο Κόβατς, αναφέρθηκε στην κατάστασή του ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (31/10), εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πρόοδο που έχει σημειώσει.
«Ο Κώστας συμμετείχε σε περιορισμένο βαθμό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προπονήθηκε μαζί με την ομάδα. Το πλάνο είναι, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα, να προπονηθεί αύριο με τους υπόλοιπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνικός.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του προπονητικού επιτελείου, ο Καρέτσας αναμένεται να δοκιμάσει να ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα της Παρασκευής (30/10), εφόσον δεν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.
Niko Kovac: "The lads who have been playing over the last few weeks are all fit. Everyone is taking part in the final training session. Kostas took part to a limited extent; it was his first time training with the team. The plan is – provided there are no setbacks – for him to train with the team tomorrow." #BVB— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) October 29, 2026
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