Νέος προπονητής της Εσπανιόλ ο Έντερ Σαράμπια, πρώην βοηθός του Σετιέν στην Μπαρτσελόνα
Νέος προπονητής της Εσπανιόλ ο Έντερ Σαράμπια, πρώην βοηθός του Σετιέν στην Μπαρτσελόνα
Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 και αντικαθιστά τον Μανόλο Γκονθάλεθ μετά τον αποκλεισμό-σοκ από τη Σεστάο στο Κύπελλο Ισπανίας
Ο Έντερ Σαράμπια, πρώην βοηθός προπονητή στην Μπαρτσελόνα, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εσπανιόλ, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος την Τετάρτη (28/10).
Ο 46χρονος τεχνικός αντικαθιστά τον Μανόλο Γκονθάλεθ, ο οποίος απολύθηκε την Τρίτη (27/10), μετά την ήττα με 4-3 από τη Σεστάο, ομάδα τέταρτης κατηγορίας, για το Copa del Rey. Ο Σαράμπια βρισκόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της Έλτσε, την οποία οδήγησε στην άνοδο και στη συνέχεια στην παραμονή στη LaLiga, κατά τη διάρκεια της διετούς παρουσίας του στην ομάδα.
Το 2020 είχε εργαστεί για επτά μήνες ως βοηθός του Κίκε Σετιέν στην Μπαρτσελόνα, τη συμπολίτισσα της Εσπανιόλ. Το ντεμπούτο του στον πάγκο της νέας του ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (30/10), στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ.
Έπειτα από 10 αγωνιστικές στη LaLiga, η Εσπανιόλ βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας, με οκτώ βαθμούς.
Ο 46χρονος τεχνικός αντικαθιστά τον Μανόλο Γκονθάλεθ, ο οποίος απολύθηκε την Τρίτη (27/10), μετά την ήττα με 4-3 από τη Σεστάο, ομάδα τέταρτης κατηγορίας, για το Copa del Rey. Ο Σαράμπια βρισκόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της Έλτσε, την οποία οδήγησε στην άνοδο και στη συνέχεια στην παραμονή στη LaLiga, κατά τη διάρκεια της διετούς παρουσίας του στην ομάδα.
Το 2020 είχε εργαστεί για επτά μήνες ως βοηθός του Κίκε Σετιέν στην Μπαρτσελόνα, τη συμπολίτισσα της Εσπανιόλ. Το ντεμπούτο του στον πάγκο της νέας του ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (30/10), στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ.
Έπειτα από 10 αγωνιστικές στη LaLiga, η Εσπανιόλ βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας, με οκτώ βαθμούς.
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