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Τρινκιέρι: «Ο Άρης είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα»
Τρινκιέρι: «Ο Άρης είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα»
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μίλησε για το ντέρμπι του Σαββάτου με τον Άρη στο Παλατάκι
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Σάββατο (17:30) τον Άρη στο Παλατάκι σ' αγώνα της Stoiximan GBL στο παιχνίδι της αγωνιστικής που ίσως κρίνει και την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7-0 και θέλει να παραμείνει μόνος πρώτος και ο ΠΑΟΚ είναι στο 6-1 έχοντας κερδίσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για το σπουδαίο παιχνίδι του Σαββάτου, εξήγησε την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, και παραδέχτηκε ότι ο Άρης είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την στιγμή.
Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι
«Έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα με συνεχόμενους εκτός έδρας αγώνες, επιστρέφουμε επιτέλους στην έδρα μας για ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι, για ακόμη μία φορά, έπειτα από τόσα χρόνια, ολόκληρη η Ευρώπη μιλάει για αυτό το ντέρμπι, παρόλο που δεν πρόκειται για έναν αγώνα που θα κρίνει κάποιον τίτλο. Είναι απλώς ένα παιχνίδι της κανονικής περιόδου, αλλά γνωρίζουμε τη σημασία και το μέγεθός του. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια στα οποία όλοι θέλουν να συμμετέχουν. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ένταση και ενέργεια, κι αυτό είναι όλο.
Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα ντέρμπι και αυτή τη φορά αντιμετωπίζουμε την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μόλις νίκησαν τις δύο μεγάλες δυνάμεις της Αθήνας, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτή την περίοδο παίζουν εξαιρετικά και αυτό μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο.
Βρισκόμαστε σε ένα νικηφόρο σερί, παρόλο που δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε ορισμένα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και ακόμη δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια θα είναι η σύνθεσή μας αύριο. Για μένα, όμως, όλα αυτά αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο.
Όπως ακριβώς κάναμε και απέναντι στη Μανρέσα, όταν βρήκαμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε ως ομάδα και να κάνουμε τα σωστά πράγματα στις κατάλληλες στιγμές.
Ξέρω ακριβώς τι περιμένουν από εμάς οι φίλαθλοί μας. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι χρειαστεί, για να τους κάνουμε χαρούμενους».
Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7-0 και θέλει να παραμείνει μόνος πρώτος και ο ΠΑΟΚ είναι στο 6-1 έχοντας κερδίσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για το σπουδαίο παιχνίδι του Σαββάτου, εξήγησε την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, και παραδέχτηκε ότι ο Άρης είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την στιγμή.
Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι
«Έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα με συνεχόμενους εκτός έδρας αγώνες, επιστρέφουμε επιτέλους στην έδρα μας για ένα ξεχωριστό παιχνίδι. Είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι, για ακόμη μία φορά, έπειτα από τόσα χρόνια, ολόκληρη η Ευρώπη μιλάει για αυτό το ντέρμπι, παρόλο που δεν πρόκειται για έναν αγώνα που θα κρίνει κάποιον τίτλο. Είναι απλώς ένα παιχνίδι της κανονικής περιόδου, αλλά γνωρίζουμε τη σημασία και το μέγεθός του. Είναι από εκείνα τα παιχνίδια στα οποία όλοι θέλουν να συμμετέχουν. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ένταση και ενέργεια, κι αυτό είναι όλο.
Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα ντέρμπι και αυτή τη φορά αντιμετωπίζουμε την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μόλις νίκησαν τις δύο μεγάλες δυνάμεις της Αθήνας, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτή την περίοδο παίζουν εξαιρετικά και αυτό μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο.
Βρισκόμαστε σε ένα νικηφόρο σερί, παρόλο που δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αντιμετωπίζουμε ορισμένα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και ακόμη δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια θα είναι η σύνθεσή μας αύριο. Για μένα, όμως, όλα αυτά αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο.
Όπως ακριβώς κάναμε και απέναντι στη Μανρέσα, όταν βρήκαμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε ως ομάδα και να κάνουμε τα σωστά πράγματα στις κατάλληλες στιγμές.
Ξέρω ακριβώς τι περιμένουν από εμάς οι φίλαθλοί μας. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι χρειαστεί, για να τους κάνουμε χαρούμενους».
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