Για τελευταία φορά μέσα στο 2026 είδαν τον ήλιο να δύει οι κάτοικοι της Ούτκιαγκβικ, στη βόρεια Αλάσκα, καθώς η πόλη εισήλθε στην περίοδο της πολικής νύχτας, κατά την οποία ο ήλιος παραμένει κάτω από τον ορίζοντα για 2 μήνες





Η τελευταία δύση του ηλίου καταγράφηκε την Τετάρτη (18 Νοεμβρίου), περίπου στις 13:42 τοπική ώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου 65 ημερών χωρίς ούτε μία ανατολή.







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Η πόλη που δεν θα δει τον ήλιο για 65 ημέρες Η Ούτκιαγκβικ, παλαιότερα γνωστή ως Μπάροου, βρίσκεται στις ακτές του Αρκτικού Ωκεανού, σε γεωγραφικό πλάτος περίπου 71,3 μοιρών βόρεια, και αποτελεί τη βορειότερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση σημαίνει ότι οι κάτοικοί της βιώνουν ακραίες μεταβολές στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας κατά τη διάρκεια του έτους.



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Η πρώτη ανατολή του νέου έτους αναμένεται το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, περίπου στις 13:03, ενώ η πρώτη ημέρα με ηλιοφάνεια θα διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα.



Για τελευταία φορά μέσα στο 2026 είδαν τον ήλιο να δύει οι κάτοικοι της Ούτκιαγκβικ, στη βόρεια Αλάσκα , καθώς η πόλη εισήλθε στην περίοδο της πολικής νύχτας , κατά την οποία ο ήλιος παραμένει κάτω από τον ορίζοντα για περισσότερο από δύο μήνες.Η τελευταία δύση του ηλίου καταγράφηκε την Τετάρτη (18 Νοεμβρίου), περίπου στις 13:42 τοπική ώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου 65 ημερών χωρίς ούτε μία ανατολή.Οι περίπου 5.000 κάτοικοι της απομονωμένης αρκτικής πόλης θα χρειαστεί να περιμένουν έως τις 23 Ιανουαρίου 2027, όταν ο ήλιος αναμένεται να εμφανιστεί ξανά πάνω από τον ορίζοντα, λίγο μετά τη 13:00 τοπική ώρα.Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χειμώνα σε περιοχές που βρίσκονται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.Η Ούτκιαγκβικ, παλαιότερα γνωστή ως Μπάροου, βρίσκεται στις ακτές του Αρκτικού Ωκεανού, σε γεωγραφικό πλάτος περίπου 71,3 μοιρών βόρεια, και αποτελεί τη βορειότερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών.Η ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση σημαίνει ότι οι κάτοικοί της βιώνουν ακραίες μεταβολές στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας κατά τη διάρκεια του έτους.Από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 22 Ιανουαρίου 2027, ο ήλιος δεν θα ανατείλει ούτε μία φορά.Η πρώτη ανατολή του νέου έτους αναμένεται το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, περίπου στις 13:03, ενώ η πρώτη ημέρα με ηλιοφάνεια θα διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η πολική νύχτα αποτελεί γνώριμο μέρος της καθημερινότητας για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους στις ιδιαίτερες συνθήκες φωτισμού και στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.



Τι είναι η πολική νύχτα και γιατί συμβαίνει Το φαινόμενο της πολικής νύχτας παρατηρείται στις περιοχές κοντά στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο, όταν ο ήλιος δεν εμφανίζεται πάνω από τον ορίζοντα για τουλάχιστον ένα ολόκληρο 24ωρο.



Η αιτία βρίσκεται στην κλίση του άξονα περιστροφής της Γης, η οποία είναι περίπου 23,5 μοίρες σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της γύρω από τον ήλιο.



Κατά τους χειμερινούς μήνες του Βόρειου Ημισφαιρίου, ο Βόρειος Πόλος είναι στραμμένος μακριά από τον ήλιο, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της Αρκτικής να μην δέχονται άμεσο ηλιακό φως.



Όσο πιο κοντά βρίσκεται μια περιοχή στον Βόρειο Πόλο, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της πολικής νύχτας.



Στην περίπτωση της Ούτκιαγκβικ, αυτή η περίοδος διαρκεί περίπου δύο μήνες, ενώ ακόμη βορειότερα μπορεί να εκτείνεται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Δεν σημαίνει ότι επικρατεί απόλυτο σκοτάδι όλο το 24ωρο Παρότι ο ήλιος παραμένει κάτω από τον ορίζοντα, η πολική νύχτα δεν συνεπάγεται απαραίτητα συνεχές και απόλυτο σκοτάδι.



Τις μεσημεριανές ώρες μπορεί να παρατηρηθεί ένα αμυδρό φως στον ουρανό, το οποίο θυμίζει λυκόφως.



Αυτό συμβαίνει επειδή μέρος του ηλιακού φωτός διαχέεται στην ατμόσφαιρα, ακόμη και όταν ο ήλιος βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα.



Έτσι, για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα, οι κάτοικοι μπορούν να διακρίνουν μια μπλε ή πορτοκαλί λάμψη κοντά στον ορίζοντα, ιδιαίτερα όταν επικρατούν καθαρές καιρικές συνθήκες.



Τις υπόλοιπες ώρες, ο τεχνητός φωτισμός των κατοικιών, των δρόμων και των επιχειρήσεων αποκτά καθοριστική σημασία για την καθημερινότητα της πόλης.



Το καλοκαίρι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο Η ίδια γεωγραφική ιδιαιτερότητα που στερεί από την Ούτκιαγκβικ το φως του ήλιου κατά τη διάρκεια του χειμώνα δημιουργεί ένα εντελώς αντίθετο φαινόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες.



Από τα μέσα Μαΐου έως τις αρχές Αυγούστου, η πόλη βιώνει τον λεγόμενο «ήλιο του μεσονυχτίου» (midnight sun).



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ήλιος παραμένει συνεχώς πάνω από τον ορίζοντα, ακόμη και τα μεσάνυχτα, προσφέροντας στους κατοίκους εβδομάδες αδιάκοπου φυσικού φωτός.



Το 2026, η πόλη βίωσε περίπου 84 ημέρες χωρίς δύση του ήλιου, από τις 10 Μαΐου έως τις 2 Αυγούστου.



Η εναλλαγή των δύο φαινομένων αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ζωής στον Αρκτικό Κύκλο.



Προς το παρόν, πάντως, η Ούτκιαγκβικ έχει εισέλθει στην πιο σκοτεινή περίοδο του χρόνου, με τους κατοίκους να περιμένουν την επιστροφή του ήλιου στις 23 Ιανουαρίου 2027, όταν οι πρώτες ακτίνες του θα εμφανιστούν ξανά πάνω από τον παγωμένο αρκτικό ορίζοντα.