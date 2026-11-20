Ακόμα δεν χώρισε ο Νόιερ και εθεάθη στη Βραζιλία με άγνωστη γυναίκα πάνω σε σκούτερ, δείτε βίντεο

Μία εβδομάδα μετά την επισημοποίηση του χωρισμού του με τη σύζυγό του Άνικα, ο 40χρονος τερματοφύλακας έλαβε άδεια από τη Μπάγερν για να ταξιδέψει στη Βραζιλία προκειμένου να κάνει αποθεραπεία από τον τραυματισμό του