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Ακόμα δεν χώρισε ο Νόιερ και εθεάθη στη Βραζιλία με άγνωστη γυναίκα πάνω σε σκούτερ, δείτε βίντεο
Ακόμα δεν χώρισε ο Νόιερ και εθεάθη στη Βραζιλία με άγνωστη γυναίκα πάνω σε σκούτερ, δείτε βίντεο
Μία εβδομάδα μετά την επισημοποίηση του χωρισμού του με τη σύζυγό του Άνικα, ο 40χρονος τερματοφύλακας έλαβε άδεια από τη Μπάγερν για να ταξιδέψει στη Βραζιλία προκειμένου να κάνει αποθεραπεία από τον τραυματισμό του
Η είδηση του χωρισμού του Μάνουελ Νόιερ από τη δεύτερη σύζυγό του, Ανίκα, λίγους μόλις μήνες μετά τον ερχομό του παιδιού τους, είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης πριν από μερικές ημέρες.
Ωστόσο, ο Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά εξαιτίας της παρουσίας του στη Βραζιλία μαζί με μια άγνωστη γυναίκα.
Ο έμπειρος πορτιέρε αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και πραγματοποιεί το πρόγραμμα αποθεραπείας του στη Βραζιλία, έχοντας εξασφαλίσει άδεια από την Μπάγερν Μονάχου.
Παράλληλα, βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας τον καταγράφουν να γευματίζει σε κατάστημα McDonald's με τη συγκεκριμένη γυναίκα, προτού οι δυο τους αποχωρήσουν με ένα σκούτερ, με τον ίδιο να βρίσκεται στη θέση του οδηγού.
Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο Νόιερ και η συνοδός του εντοπίστηκαν στο Μπούζιος, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο.
Εκεί, ο 40χρονος άσος φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και την καθημερινότητά του στη Γερμανία.
Ωστόσο, ο Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά εξαιτίας της παρουσίας του στη Βραζιλία μαζί με μια άγνωστη γυναίκα.
Ο έμπειρος πορτιέρε αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και πραγματοποιεί το πρόγραμμα αποθεραπείας του στη Βραζιλία, έχοντας εξασφαλίσει άδεια από την Μπάγερν Μονάχου.
Παράλληλα, βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας τον καταγράφουν να γευματίζει σε κατάστημα McDonald's με τη συγκεκριμένη γυναίκα, προτού οι δυο τους αποχωρήσουν με ένα σκούτερ, με τον ίδιο να βρίσκεται στη θέση του οδηγού.
🇩🇪 MANUEL NEUER 🇩🇪 PROFITE DE SA BLESSURE POUR S'OFFRIR UNE PETITE ESCAPADE À RIO ! 🌴😂 Le gardien du Bayern a été aperçu au Brésil pendant sa convalescence. 🇧🇷 #FCB ❤️🤍 https://t.co/JezsM4W9x2— Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) November 20, 2026
Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο Νόιερ και η συνοδός του εντοπίστηκαν στο Μπούζιος, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο.
Εκεί, ο 40χρονος άσος φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και την καθημερινότητά του στη Γερμανία.
OJO: Manuel Neuer está en BRASIL, donde está pasando una parte de su rehabilitación. El Bayern le ha dado permiso para ello, y para que se aleje de la situación que le rodea en Alemania. Se confirma que este vídeo en un McDonald’s es VERDAD. https://t.co/MPhJeMVRJ5— Andrés Weiss (@andresweiss_) November 20, 2026
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