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Ντόρτμουντ: Τα νεότερα για την επιστροφή του Καρέτσα - Η τοποθέτηση του Κόβατς
Ντόρτμουντ: Τα νεότερα για την επιστροφή του Καρέτσα - Η τοποθέτηση του Κόβατς
Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» σχολίασε την ετοιμότητα του Έλληνα μεσοεπιθετικού, ύστερα από τον τραυματισμό που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα
Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, με την κατάστασή του να παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια.
Ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε στον Έλληνα μεσοεπιθετικό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βέρντερ Βρέμης, την Τρίτη (27/10, 21:45), ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ωστόσο, υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την πορεία της αποκατάστασής του. Όπως αποκάλυψε ο προπονητής, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει αρχίσει να τρέχει σε ευθεία γραμμή χωρίς να αισθάνεται πόνο, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για την επιστροφή του. Παράλληλα, το ιατρικό και τεχνικό επιτελείο παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξή του.
Ο Κόβατς ανέφερε: «Όχι, δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί αύριο. Τον συνάντησα πριν από λίγο. Βρίσκεται πλέον στο αρχικό στάδιο του τρεξίματος σε ευθεία γραμμή, χωρίς πόνο, και είναι αισιόδοξος. Αυτό με χαροποιεί. Επομένως, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο αυριανό παιχνίδι και για τα επόμενα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του.
Το ένα είναι, φυσικά, να τρέχει σε ευθεία γραμμή και το άλλο είναι οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, τα σουτ και οι μονομαχίες. Αυτά θα τα δοκιμάσουμε μέσα στην εβδομάδα, ώστε να δούμε αν ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο».
Ο Νίκο Κόβατς αναφέρθηκε στον Έλληνα μεσοεπιθετικό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βέρντερ Βρέμης, την Τρίτη (27/10, 21:45), ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Niko Kovac: „So far, everyone’s doing well. Apart from Alex Meyer, who’s got a bit of a cold.“ „Kosta won’t be able to play tomorrow. He’s positive. We’ll see if he might be fit in time for the weekend.“ #BVB https://t.co/gBuXhLKX8b— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) October 26, 2026
Ωστόσο, υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την πορεία της αποκατάστασής του. Όπως αποκάλυψε ο προπονητής, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει αρχίσει να τρέχει σε ευθεία γραμμή χωρίς να αισθάνεται πόνο, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για την επιστροφή του. Παράλληλα, το ιατρικό και τεχνικό επιτελείο παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξή του.
Ο Κόβατς ανέφερε: «Όχι, δεν είναι ακόμη έτοιμος να αγωνιστεί αύριο. Τον συνάντησα πριν από λίγο. Βρίσκεται πλέον στο αρχικό στάδιο του τρεξίματος σε ευθεία γραμμή, χωρίς πόνο, και είναι αισιόδοξος. Αυτό με χαροποιεί. Επομένως, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο αυριανό παιχνίδι και για τα επόμενα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του.
Το ένα είναι, φυσικά, να τρέχει σε ευθεία γραμμή και το άλλο είναι οι απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, τα σουτ και οι μονομαχίες. Αυτά θα τα δοκιμάσουμε μέσα στην εβδομάδα, ώστε να δούμε αν ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι έτοιμος για το Σαββατοκύριακο».
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