Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Αστέρας, ΠΑΟΚ – Ηρακλής και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Αστέρας, ΠΑΟΚ – Ηρακλής και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς
Σημαντικές αναμετρήσεις σήμερα στη Stoiximan Super League, τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά και αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ και τένις
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με σημαντικές αναμετρήσεις από τη Stoiximan Super League, τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά και αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ και τένις.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά – Άρης και ΠΑΟΚ – Ηρακλής, ενώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα παιχνίδια Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ, Μίλαν – Αταλάντα, Γιουβέντους – Λάτσιο και Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη.
11:30 Magenta Sport 6 | Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Ραφαέλ Ζοντάρ (ATP, τένις)
12:30 ΕΡΤ2 | Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός (Α' Εθνική Γυναικών, ποδόσφαιρο)
13:00 ΣΠΟΡ FM TV 1 | Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός (GBL)
13:00 ΣΠΟΡ FM TV 2 | Παναθηναϊκός – Περιστέρι (GBL)
13:30 Magenta Sport 1 | Ουντινέζε – Λέτσε (Serie A)
13:30 Novasports 6 | Μάγια Τσουαλίνσκα – Σονάι Καρτάλ (WTA, τένις)
14:30 Novasports 4 | Καρλσρούη – Ντάρμσταντ (Bundesliga 2)
14:30 Novasports 3 | Αρμίνια Μπίλεφελντ – Όσναμπρικ (Bundesliga 2)
14:45 ΕΡΤ2 | ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (Super League 2)
Στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά – Άρης και ΠΑΟΚ – Ηρακλής, ενώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα παιχνίδια Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ, Μίλαν – Αταλάντα, Γιουβέντους – Λάτσιο και Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΗ λίστα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου:
11:30 Magenta Sport 6 | Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Ραφαέλ Ζοντάρ (ATP, τένις)
12:30 ΕΡΤ2 | Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός (Α' Εθνική Γυναικών, ποδόσφαιρο)
13:00 ΣΠΟΡ FM TV 1 | Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός (GBL)
13:00 ΣΠΟΡ FM TV 2 | Παναθηναϊκός – Περιστέρι (GBL)
13:30 Magenta Sport 1 | Ουντινέζε – Λέτσε (Serie A)
13:30 Novasports 6 | Μάγια Τσουαλίνσκα – Σονάι Καρτάλ (WTA, τένις)
14:30 Novasports 4 | Καρλσρούη – Ντάρμσταντ (Bundesliga 2)
14:30 Novasports 3 | Αρμίνια Μπίλεφελντ – Όσναμπρικ (Bundesliga 2)
14:45 ΕΡΤ2 | ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (Super League 2)
15:00 Magenta Sport League 3 | Οσασούνα – Σανταντέρ (La Liga)
15:30 Magenta Sport 4 | Φενέρμπαχτσε – Πετκίμσπορ (Πρωτάθλημα Τουρκίας, μπάσκετ)
15:30 Novasports 5 | Καμπούρ – Άλκμααρ (Eredivisie)
16:00 Magenta Sport 1 | Φιορεντίνα – Κόμο (Serie A)
16:00 Novasports Prime | Καλαμάτα – ΟΦΗ (Super League)
16:00 Novasports Premier League | Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Premier League)
16:00 Novasports Start | Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ (Premier League)
16:00 Novasports 2 | Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)
16:30 Novasports 6 | Μπάγερ Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ (Bundesliga)
17:00 Magenta Sport League 1 | Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (Super League)
17:00 ΕΡΤ2 | Παναθηναϊκός – ΑΟ Φλοίσβος (Volley Super Cup)
17:00 Magenta Sport 2 | Σέλτικ – Χαρτς (Scottish Premiership)
17:15 Magenta Sport League 4 | Θέλτα – Αλαβές (La Liga)
17:30 ΣΚΑΪ / ΣΠΟΡ FM TV | Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (Super League)
17:45 Novasports 4 | Γκρόνινγκεν – Άγιαξ (Eredivisie)
18:30 Novasports Premier League | Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ (Premier League)
18:30 Novasports 3 | Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)
19:00 Magenta Sport 5 | Τενερίφη – Μπασκόνια (Πρωτάθλημα Ισπανίας, μπάσκετ)
19:00 Magenta Sport 3 | Ομόνοια 29ης Μαΐου – Ανόρθωση (Cyprus League)
19:00 Magenta Sport 1 | Μίλαν – Αταλάντα (Serie A)
19:30 Magenta Sport League 3 | Μάλαγα – Ρεάλ Σοσιεδάδ (La Liga)
20:00 Magenta Sport League 1 | Κηφισιά – Άρης (Super League)
20:00 Magenta Sport 4 | Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα (Πρωτάθλημα Ισπανίας, μπάσκετ)
20:30 Magenta Sport 8 | Μπεσίκτας – Γαλατασαράι (Πρωτάθλημα Τουρκίας, μπάσκετ)
21:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Ηρακλής (Super League)
21:45 Magenta Sport 1 | Γιουβέντους – Λάτσιο (Serie A)
22:00 Magenta Sport League 3 | Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη (La Liga)
15:30 Magenta Sport 4 | Φενέρμπαχτσε – Πετκίμσπορ (Πρωτάθλημα Τουρκίας, μπάσκετ)
15:30 Novasports 5 | Καμπούρ – Άλκμααρ (Eredivisie)
16:00 Magenta Sport 1 | Φιορεντίνα – Κόμο (Serie A)
16:00 Novasports Prime | Καλαμάτα – ΟΦΗ (Super League)
16:00 Novasports Premier League | Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Premier League)
16:00 Novasports Start | Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ (Premier League)
16:00 Novasports 2 | Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)
16:30 Novasports 6 | Μπάγερ Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ (Bundesliga)
17:00 Magenta Sport League 1 | Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (Super League)
17:00 ΕΡΤ2 | Παναθηναϊκός – ΑΟ Φλοίσβος (Volley Super Cup)
17:00 Magenta Sport 2 | Σέλτικ – Χαρτς (Scottish Premiership)
17:15 Magenta Sport League 4 | Θέλτα – Αλαβές (La Liga)
17:30 ΣΚΑΪ / ΣΠΟΡ FM TV | Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (Super League)
17:45 Novasports 4 | Γκρόνινγκεν – Άγιαξ (Eredivisie)
18:30 Novasports Premier League | Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ (Premier League)
18:30 Novasports 3 | Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)
19:00 Magenta Sport 5 | Τενερίφη – Μπασκόνια (Πρωτάθλημα Ισπανίας, μπάσκετ)
19:00 Magenta Sport 3 | Ομόνοια 29ης Μαΐου – Ανόρθωση (Cyprus League)
19:00 Magenta Sport 1 | Μίλαν – Αταλάντα (Serie A)
19:30 Magenta Sport League 3 | Μάλαγα – Ρεάλ Σοσιεδάδ (La Liga)
20:00 Magenta Sport League 1 | Κηφισιά – Άρης (Super League)
20:00 Magenta Sport 4 | Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα (Πρωτάθλημα Ισπανίας, μπάσκετ)
20:30 Magenta Sport 8 | Μπεσίκτας – Γαλατασαράι (Πρωτάθλημα Τουρκίας, μπάσκετ)
21:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Ηρακλής (Super League)
21:45 Magenta Sport 1 | Γιουβέντους – Λάτσιο (Serie A)
22:00 Magenta Sport League 3 | Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη (La Liga)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα