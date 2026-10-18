Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Αστέρας, ΠΑΟΚ – Ηρακλής και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

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Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με σημαντικές αναμετρήσεις από τη Stoiximan Super League, τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά και αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ και τένις.Στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά – Άρης και ΠΑΟΚ – Ηρακλής, ενώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα παιχνίδια Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ, Μίλαν – Αταλάντα, Γιουβέντους – Λάτσιο και Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη.11:30 Magenta Sport 6 | Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Ραφαέλ Ζοντάρ (ATP, τένις)12:30 ΕΡΤ2 | Σειρήνες Γρεβενών – Παναθηναϊκός (Α' Εθνική Γυναικών, ποδόσφαιρο)13:00 ΣΠΟΡ FM TV 1 | Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός (GBL)13:00 ΣΠΟΡ FM TV 2 | Παναθηναϊκός – Περιστέρι (GBL)13:30 Magenta Sport 1 | Ουντινέζε – Λέτσε (Serie A)13:30 Novasports 6 | Μάγια Τσουαλίνσκα – Σονάι Καρτάλ (WTA, τένις)14:30 Novasports 4 | Καρλσρούη – Ντάρμσταντ (Bundesliga 2)14:30 Novasports 3 | Αρμίνια Μπίλεφελντ – Όσναμπρικ (Bundesliga 2)14:45 ΕΡΤ2 | ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (Super League 2)