Παρουσία έκπληξη-σε εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. στην Ξάνθη: Στην πρώτη σειρά ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν
Παρουσία έκπληξη-σε εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. στην Ξάνθη: Στην πρώτη σειρά ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν
Ο μουσουλμάνος βουλευτής είχε διαγραφεί από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ λόγω εμπλοκής του σε παράνομες συνταγογραφήσεις - Δικαιώθηκε σε δεύτερο βαθμό και παρέμενε ανεξάρτητος
Μια παρουσία- έκπληξη έκρυβε η εκδήλωση που διοργάνωσε απόψε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην Ξάνθη, αφού το παρών μεταξύ των συγκεντρωμένων έδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, Μπουρχάν Μπαράν.
Στην εκδήλωση, που αριθμούσε πάνω από 100 νέα μέλη και φίλους της ΕΛ.Α.Σ με στόχο την τοπική και κοινωνική γείωση του νέου φορέα, κεντρική ομιλήτρια ήταν η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Άννα Παπαδοπούλου. Ωστόσο, στην πρώτη σειρά βρισκόταν ο ανεξάρτητος βουλευτής, μέχρι πρότινος μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Μπουρχάν Μπαράν και στέλεχος του κόμματος επί σειρά ετών.
Σημειωτέον ότι ο κ. Μπαράν είχε τεθεί εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ στις 9 Απριλίου του 2024 με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμούσε σε βάρος του. Η υπόθεση αφορούσε παράνομες συνταγογραφήσεις και ο βουλευτής είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξη με αναστολή, ωστόσο σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε αθώος.
Στην εκδήλωση, που αριθμούσε πάνω από 100 νέα μέλη και φίλους της ΕΛ.Α.Σ με στόχο την τοπική και κοινωνική γείωση του νέου φορέα, κεντρική ομιλήτρια ήταν η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Άννα Παπαδοπούλου. Ωστόσο, στην πρώτη σειρά βρισκόταν ο ανεξάρτητος βουλευτής, μέχρι πρότινος μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Μπουρχάν Μπαράν και στέλεχος του κόμματος επί σειρά ετών.
Σημειωτέον ότι ο κ. Μπαράν είχε τεθεί εκτός ΚΟ του ΠΑΣΟΚ στις 9 Απριλίου του 2024 με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμούσε σε βάρος του. Η υπόθεση αφορούσε παράνομες συνταγογραφήσεις και ο βουλευτής είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξη με αναστολή, ωστόσο σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε αθώος.
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