Προφυλακίστηκαν ο δικηγόρος και οι λογιστές του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη - «Δεν έχει σχέση με τις 219 εταιρείες» λέει ο συνήγορος του 48χρονου

«Τεχνικός βραχίονας του κυκλώματος το λογιστικό γραφείο»

Ο συνήγορος του 48χρονου δικηγόρου, Αθανάσιος Αλεξόπουλος, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αναδείξαμε ότι δεν έπραξε τίποτα από αυτά που του αποδίδει είτε η κατηγορία είτε δημοσιογραφικές πληροφορίες, παρά μόνο εκτέλεσε νόμιμα τις δικηγορικές του εντολές που αφορούσαν τις επιχειρήσεις εστίασης. Παρότι καταφέραμε να αποδομήσουμε όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, παρότι αναδείξαμε με τα ίδια μέσα με τα οποία στήθηκε η δικογραφία, δηλαδή μέσω αλγορίθμων και AI ότι δεν έχει καμία σχέση και δεν συνδέεται με τις 219 εταιρείες με τις οποίες φέρεται να τον συνδέουν, αντιλαμβάνομαι ότι η πίεση των ημερών προκειμένου να αναδειχθούν κάποιες επιτυχίες μίας διεφθαρμένης υπηρεσίας, οδήγησαν στην προφυλάκισή του».Ένας ακόμη κατηγορούμενος που απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 3η Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ήταν οο οποίος, κατά το διαβιβαστικό, είχε κεντρικό και βασικό ρόλο σε μια από τις ομάδες του κυκλώματος.Συγκεκριμένα, περιγράφεται ότι το λογιστικό του γραφείο, το οποίο λειτουργούσε με «μπροστινό» έτερο κατηγορούμενο ο οποίος προφυλακίστηκε, δεν εκτελούσε απλώς τυπικά λογιστικά καθήκοντα, αλλά αποτελούσε τον κεντρικό επιχειρησιακό και τεχνικό βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης του πρώτου κυκλώματος.Ο ίδιος φέρεται να παρείχε μια οριζόντια υπηρεσία στους εν τοις πράγμασι διαχειριστές με την ίδρυση της εταιρίας με «αχυρανθρώπους» εφόσον είχε τους κωδικούς του Γ.Ε.ΜΗ., την έκδοση φορολογικών παραστατικών έχοντας τους κωδικούς του e- timologio, την παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού έχοντας τους κωδικούς ΙΚΑ/ΕΦΚΑ, τη λογιστική παρακολούθηση (τήρηση βιβλίων, ΦΠΑ) έχοντας τους κωδικούς των διαχειριστών κ.α.Ο 65χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της απολογίας του και, μεταξύ άλλων, επικαλέστηκε απόλυτη ακυρότητα της μέχρι τώρα διαδικασίας διότι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκε το βασικότερο όλων υπερασπιστικό του δικαίωμα να ενημερωθεί για το σύνολο της δικογραφίας.Επιπλέον, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι δε γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του και ότι παραχώρησε την εταιρεία σε άλλο πρόσωπο που προφυλακίστηκε, λόγω σοβαρών θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει.Υπενθυμίζεται ότι από τα 16 άτομα που συνελήφθησαν για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι έξι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι επιπρόσθετα με χρηματικές εγγυήσεις.