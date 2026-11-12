Ο Maluma ευχήθηκε στη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του με φωτογραφίες της οικογένειάς τους
Ο Maluma ευχήθηκε στη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του με φωτογραφίες της οικογένειάς τους
Ο 32χρονος τραγουδιστής ανάρτησε τρυφερά στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει μαζί με την αγαπημένη του και τα δύο παιδιά τους
Νέες οικογενειακές φωτογραφίες, με αφορμή τα γενέθλια της συντρόφου του, Σουζάνα Γκόμεζ, δημοσίευσε στα social media ο Maluma. Ο 32χρονος τραγουδιστής ανάρτησε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Instagram μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει μαζί με την αγαπημένη του και τα δύο παιδιά τους, τη δίχρονη Πάρις και τον μόλις επτά εβδομάδων Οριόν, πάνω σε ένα σκάφος.
Η Σουζάνα Γκόμεζ έκλεισε τα 34 της χρόνια την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και ο Maluma επέλεξε να τιμήσει την ημέρα με την ανάρτηση των οικογενειακών φωτογραφιών, συνοδεύοντάς τες με τη λιτή λεζάντα «11:11».
Ο Μαλούμα και η σύντροφός του υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε τη γέννησή του την επόμενη ημέρα μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τις πρώτες στιγμές της οικογένειας με το νεογέννητο.
Στο στιγμιότυπο, ο Μαλούμα κρατά στην αγκαλιά του το μωρό, ενώ με το άλλο του χέρι αγκαλιάζει τη Σουζάνα Γκόμεζ, ακουμπώντας τρυφερά το μέτωπό του στο δικό της. «Οριόν Λοντόνιο Γκόμεζ. 14/09/26», έγραψε το ζευγάρι στη λεζάντα, αποκαλύπτοντας το όνομα και την ημερομηνία γέννησης του γιου του.
«Άλλαξαν τα πάντα. Και μου αρέσει πολύ», είχε δηλώσει, αναφερόμενος στη νέα περίοδο της ζωής του. «Τώρα ξυπνάω κάθε μέρα με την επιθυμία να κατακτήσω τον κόσμο. Ξέρω ότι πρέπει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να τα καταφέρω», είχε προσθέσει.
Μιλώντας ειδικότερα για την κόρη του, είχε τονίσει ότι θέλει να αποτελεί πρότυπο για εκείνη, τόσο μέσα από τη δουλειά του όσο και από τον τρόπο ζωής του. «Για την Πάρις τίποτα δεν είναι αδύνατο. Πρέπει να δίνεις το καλό παράδειγμα», είχε αναφέρει.
Ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει, μάλιστα, ότι η πατρότητα τον οδήγησε να υιοθετήσει ένα πιο πειθαρχημένο καθημερινό πρόγραμμα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική του κατάσταση και την υγεία του. «Όποτε μπορώ, πηγαίνω για ύπνο στις εννέα το βράδυ και ξυπνάω στις 5:30 το πρωί για να πάω στο γυμναστήριο, γιατί θέλω να είμαι υγιής. Όταν έχεις παιδιά, θέλεις να ζήσεις για πάντα γι' αυτά. Θέλω να κάνω την κόρη μου περήφανη», είχε εξομολογηθεί.
Η Σουζάνα Γκόμεζ έκλεισε τα 34 της χρόνια την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και ο Maluma επέλεξε να τιμήσει την ημέρα με την ανάρτηση των οικογενειακών φωτογραφιών, συνοδεύοντάς τες με τη λιτή λεζάντα «11:11».
Ο Μαλούμα και η σύντροφός του υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους στις 14 Σεπτεμβρίου. Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε τη γέννησή του την επόμενη ημέρα μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τις πρώτες στιγμές της οικογένειας με το νεογέννητο.
Στο στιγμιότυπο, ο Μαλούμα κρατά στην αγκαλιά του το μωρό, ενώ με το άλλο του χέρι αγκαλιάζει τη Σουζάνα Γκόμεζ, ακουμπώντας τρυφερά το μέτωπό του στο δικό της. «Οριόν Λοντόνιο Γκόμεζ. 14/09/26», έγραψε το ζευγάρι στη λεζάντα, αποκαλύπτοντας το όνομα και την ημερομηνία γέννησης του γιου του.
«Από τότε που έγινα πατέρας, άλλαξαν τα πάντα»Ο Μαλούμα έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή του μετά τη γέννηση της κόρης του, Πάρις. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Allure, για το εξώφυλλο του τεύχους Ιουλίου 2024, ο Κολομβιανός καλλιτέχνης είχε εξηγήσει πως η πατρότητα άλλαξε ριζικά τις προτεραιότητές του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του.
«Άλλαξαν τα πάντα. Και μου αρέσει πολύ», είχε δηλώσει, αναφερόμενος στη νέα περίοδο της ζωής του. «Τώρα ξυπνάω κάθε μέρα με την επιθυμία να κατακτήσω τον κόσμο. Ξέρω ότι πρέπει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να τα καταφέρω», είχε προσθέσει.
Μιλώντας ειδικότερα για την κόρη του, είχε τονίσει ότι θέλει να αποτελεί πρότυπο για εκείνη, τόσο μέσα από τη δουλειά του όσο και από τον τρόπο ζωής του. «Για την Πάρις τίποτα δεν είναι αδύνατο. Πρέπει να δίνεις το καλό παράδειγμα», είχε αναφέρει.
Ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει, μάλιστα, ότι η πατρότητα τον οδήγησε να υιοθετήσει ένα πιο πειθαρχημένο καθημερινό πρόγραμμα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική του κατάσταση και την υγεία του. «Όποτε μπορώ, πηγαίνω για ύπνο στις εννέα το βράδυ και ξυπνάω στις 5:30 το πρωί για να πάω στο γυμναστήριο, γιατί θέλω να είμαι υγιής. Όταν έχεις παιδιά, θέλεις να ζήσεις για πάντα γι' αυτά. Θέλω να κάνω την κόρη μου περήφανη», είχε εξομολογηθεί.
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