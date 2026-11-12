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Ο Κάρι τραυματίστηκε στους κοιλιακούς, άγνωστο πότε θα παίξει ξανά στο NBA
Ο Κάρι τραυματίστηκε στους κοιλιακούς, άγνωστο πότε θα παίξει ξανά στο NBA
Ο 38χρονος σταρ αποχώρησε με θλάση από τον αγώνα με το Χιούστον και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες
Ανησυχία για τον Στεφ Κάρι στους Γουόριορς με τον 38χρονο σταρ να έχει τραυματιστεί στους κοιλιακούς.
Η ομάδα ανακοίνωσε πως η κατάσταση του Κάρι θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες ενώ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, που έδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Ο Αμερικάνος άσος έχει θλάση, τραυματισμό, που αποκόμισε στον αγώνα με τους Χιούστον Ρόκετς. Αποχώρησε από το παρκέ 6:25 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου.
Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA και 12 φορές All-Star μετρά φέτος 27,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 10 συμμετοχές, όλες ως βασικός, στη 18η σεζόν της καριέρας του.
Η ομάδα ανακοίνωσε πως η κατάσταση του Κάρι θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες ενώ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, που έδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Ο Αμερικάνος άσος έχει θλάση, τραυματισμό, που αποκόμισε στον αγώνα με τους Χιούστον Ρόκετς. Αποχώρησε από το παρκέ 6:25 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου.
Ο Κάρι πρόλαβε να σημειώσει ένα τρίποντο ενώ οι Γουόριορς τελικά γνώρισαν την ήττα με 115-108, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί των οκτώ αγώνων.
INJURY UPDATE: Golden State Warriors guard Stephen Curry, who exited last night’s game at Houston with 6:25 remaining in the first quarter due to injury, underwent an MRI last night. The MRI confirmed that Curry has an oblique abdominal tear. He will be reevaluated in two (2) weeks.— Golden State Warriors (@warriors) November 12, 2026
Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA και 12 φορές All-Star μετρά φέτος 27,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 10 συμμετοχές, όλες ως βασικός, στη 18η σεζόν της καριέρας του.
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