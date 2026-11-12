Ο Κάρι τραυματίστηκε στους κοιλιακούς, άγνωστο πότε θα παίξει ξανά στο NBA
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Στεφ Κάρι NBA Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Ο Κάρι τραυματίστηκε στους κοιλιακούς, άγνωστο πότε θα παίξει ξανά στο NBA

Ο 38χρονος σταρ αποχώρησε με θλάση από τον αγώνα με το Χιούστον και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες

Ο Κάρι τραυματίστηκε στους κοιλιακούς, άγνωστο πότε θα παίξει ξανά στο NBA
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Ανησυχία για τον Στεφ Κάρι στους Γουόριορς με τον 38χρονο σταρ να έχει τραυματιστεί στους κοιλιακούς. 

Η ομάδα ανακοίνωσε πως η κατάσταση του Κάρι θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες ενώ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, που έδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Ο Αμερικάνος άσος έχει θλάση, τραυματισμό, που αποκόμισε στον αγώνα με τους Χιούστον Ρόκετς. Αποχώρησε από το παρκέ 6:25 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Κάρι πρόλαβε να σημειώσει ένα τρίποντο ενώ οι Γουόριορς τελικά γνώρισαν την ήττα με 115-108, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί των οκτώ αγώνων.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA και 12 φορές All-Star μετρά φέτος 27,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 10 συμμετοχές, όλες ως βασικός, στη 18η σεζόν της καριέρας του.
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