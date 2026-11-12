Όλη η ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου σε έναν τοίχο: Από τον Κρόιφ στον Φαν Μπάστεν και τον Ρόμπεν, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ολλανδίας Γιόχαν Κρόιφ Εθνική ποδοσφαίρου Άμστερνταμ

Όλη η ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου σε έναν τοίχο: Από τον Κρόιφ στον Φαν Μπάστεν και τον Ρόμπεν, δείτε βίντεο

Στο εσωτερικό της «Johan Cruyff Arena» σχεδιάστηκε ο τοίχος των θρύλων ένας πίνακας που απεικονίζει σε φωτογραφίες θρύλους του ολλανδικού ποδοσφαίρου, που έγραψαν ιστορία με τους «Οράνιε»

Όλη η ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου σε έναν τοίχο: Από τον Κρόιφ στον Φαν Μπάστεν και τον Ρόμπεν, δείτε βίντεο
Άμστερνταμ, αποστολή: Δημήτρης Τυχάλας
Η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς φιλοξενείται από την αντίστοιχη της Ολλανδίας με προπονητή τον Τσάβι Ερνάντεθ στη «Johan Cruyff Arena». 

Στο εσωτερικό του γηπέδου κοντά στην αίθουσα των συνεντεύξεων τύπου στεγάζεται ένα από τα καλύτερα μνημεία αφιερωμένα στην εθνική ομάδα των «Οράνιε». 

Σε ένα τοίχο έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κάδρο που απεικονίζει όλη την ιστορία της εθνικής Ολλανδίας, με όλους τους θρύλους σε στιγμές με την πορτοκαλί φανέλα. 

Από τον Μίχελς που έφτιαξε το Total Football, στον Γιόχαν Κρόιφ και από τον Μάρκο Φαν Μπάστεν στον Άριεν Ρόμπεν και τον Γουέσλεϊ Σνάιντερ. 

Άμστερνταμ, αποστολή: Δημήτρης Τυχάλας

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