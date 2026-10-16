Οπαδοί του Ολυμπιακού καταγγέλλουν πως η Μπαρτσελόνα ακύρωσε τα εισιτήρια τους
SPORTS
Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα

Οπαδοί του Ολυμπιακού καταγγέλλουν πως η Μπαρτσελόνα ακύρωσε τα εισιτήρια τους

Φίλοι της ομάδας του Πειραιά που ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη καταγγέλλουν πως ακυρώθηκαν τα εισιτήρια τους λίγες ώρες πριν το τζάμπολ

Οπαδοί του Ολυμπιακού καταγγέλλουν πως η Μπαρτσελόνα ακύρωσε τα εισιτήρια τους
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Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησαν φίλοι του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για την Euroleague. Συγκεκριμένα οπαδοί των Πειραιωτών που ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη κατήγγειλαν ότι ακυρώθηκαν τα εισιτήρια τους και δεν θα έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατήγγειλαν ότι τα εισιτήρια τους ακυρώθηκαν τελευταία στιγμή, μερικές ώρες πριν το τζαμπολ της αναμέτρησης. Αυτό που ισχύει είναι ότι δικαίωμα εισόδου στις κερκίδες έχουν μόνο όσοι ταξίδεψαν με την πειραϊκή ΚΑΕ.

Η δικαιολογία της Μπαρτσελόνα είναι πως υπάρχει απαγόρευση εισόδου σε Έλληνες και Σέρβους. Πρόβλημα με την είσοδο τους αντιμετωπίζουν 20 οπαδοί του Ολυμπιακού που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για το ματς με τους Καταλανούς.
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