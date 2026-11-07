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Η Άρσεναλ του Τζόλη νίκησε 1-0 τη Χαλ των Τζολάκη, Μουζακίτη, δείτε το γκολ
Η Άρσεναλ του Τζόλη νίκησε 1-0 τη Χαλ των Τζολάκη, Μουζακίτη, δείτε το γκολ
Οι «κανονιέρηδες» του διεθνούς εξτρέμ επικράτησαν της Χαλ που είχε σε εξαιρετική ημέρα τον Τζολάκη, ντεμπούτο για τον Μουζακίτη στο πρωτάθλημα
Η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη ήταν η νικήτρια στην αναμέτρηση των Ελλήνων στην Premier League, καθώς επικράτησε με 1-0 της Χαλ των Κωνσταντή Τζολάκη και Χρήστου Μουζακίτη.
Ο διεθνής εξτρέμ αγωνίστηκε για 69 λεπτά και η ομάδα του πανηγύρισε τη νίκη, που θα την κρατήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ακόμα και μετά το τέλος της 10ης αγωνιστικής. Ο Όντεργκααρντ στο 72' νίκησε για μια και μοναδική φορά με σουτ από κοντά τον Τζολάκη για να δώσει το τρίποντο στο σύνολο του Μιγκέλ Αρτέτα.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα
Ο Χρήστος Μουζακίτης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη πνοή στην ανάπτυξη των φιλοξενούμενων μετά το γκολ που δέχθηκαν. Πράγματι, η Χαλ έφτασε μετά λίγο πιο εύκολα κοντά στην εστία του Ράγια. Ήταν η πρώτη εμφάνιση για τον διεθνή χαφ με τη Χαλ στην Premier League.
Παρόλα αυτά, το σκορ δεν άλλαξε και η Άρσεναλ του Τζόλη επικράτησε 1-0 της Χαλ, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί σπουδαίες επεμβάσεις (η στατιστική κατέγραψε 9 αποκρούσεις) και να διατηρεί την ομάδα του μέσα στο ματς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ό,τι άξιζε στο ματς της Φούλαμ με τη Νιούκαστλ. Οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1. Οι «καρακάξες» προηγήθηκαν στο 80΄ με τον Μέρφι, για να ισοφαρίσει τρία λεπτά αργότερα ο Μουνίζ. Η Λιντς με χρυσή αλλαγή τον Νόα Οκαφόρ, που μπήκε στο 77΄ και σκόραρε δύο λεπτά αργότερα, επικράτησε 1-0 της Τότεναμ στο «Ελαντ Ρόουντ».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:
Έβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)
Λιντς-Τότεναμ 1-0 (79΄ Οκαφόρ)
Άρσεναλ-Χαλ 1-0 (72΄ Οντεγκααρντ)
Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1 (83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 8/11
Ο διεθνής εξτρέμ αγωνίστηκε για 69 λεπτά και η ομάδα του πανηγύρισε τη νίκη, που θα την κρατήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ακόμα και μετά το τέλος της 10ης αγωνιστικής. Ο Όντεργκααρντ στο 72' νίκησε για μια και μοναδική φορά με σουτ από κοντά τον Τζολάκη για να δώσει το τρίποντο στο σύνολο του Μιγκέλ Αρτέτα.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα
Ο Χρήστος Μουζακίτης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη πνοή στην ανάπτυξη των φιλοξενούμενων μετά το γκολ που δέχθηκαν. Πράγματι, η Χαλ έφτασε μετά λίγο πιο εύκολα κοντά στην εστία του Ράγια. Ήταν η πρώτη εμφάνιση για τον διεθνή χαφ με τη Χαλ στην Premier League.
Παρόλα αυτά, το σκορ δεν άλλαξε και η Άρσεναλ του Τζόλη επικράτησε 1-0 της Χαλ, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί σπουδαίες επεμβάσεις (η στατιστική κατέγραψε 9 αποκρούσεις) και να διατηρεί την ομάδα του μέσα στο ματς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ό,τι άξιζε στο ματς της Φούλαμ με τη Νιούκαστλ. Οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1. Οι «καρακάξες» προηγήθηκαν στο 80΄ με τον Μέρφι, για να ισοφαρίσει τρία λεπτά αργότερα ο Μουνίζ. Η Λιντς με χρυσή αλλαγή τον Νόα Οκαφόρ, που μπήκε στο 77΄ και σκόραρε δύο λεπτά αργότερα, επικράτησε 1-0 της Τότεναμ στο «Ελαντ Ρόουντ».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:
Έβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)
Λιντς-Τότεναμ 1-0 (79΄ Οκαφόρ)
Άρσεναλ-Χαλ 1-0 (72΄ Οντεγκααρντ)
Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1 (83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 8/11
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 8/11
Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 8/11
Σάντερλαντ-Τσέλσι 8/11
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 8/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Άρσεναλ 27 -10αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Λιντς 14 -10αγ.
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12 -10αγ.
Νιούκαστλ 12 -10αγ.
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11 -10αγ.
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 10 -10αγ.
Κόβεντρι 9 -10αγ.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 8/11
Σάντερλαντ-Τσέλσι 8/11
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 8/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Άρσεναλ 27 -10αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Λιντς 14 -10αγ.
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12 -10αγ.
Νιούκαστλ 12 -10αγ.
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11 -10αγ.
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 10 -10αγ.
Κόβεντρι 9 -10αγ.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
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