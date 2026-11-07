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Stoiximan GBL: Έκανε το 6Χ6 ο ΠΑΟΚ, 93-67 τον Βίκο
Stoiximan GBL: Έκανε το 6Χ6 ο ΠΑΟΚ, 93-67 τον Βίκο
Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων τον οποίο νίκησε με 93-67 και έκανε το 6Χ6
O τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός, επισκίασαν τα πάντα το προηγούμενο διάστημα, αλλά η αντίδραση της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι, κόντρα σε έναν αντίπαλο χαμηλότερου επιπέδου, ήταν άκρως ικανοποιητική.
Ο Χάτζινς με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ (4/10 τρίποντα), Μήτρου-Λονγκ και Φόστερ ήταν επίσης διψήφιοι (11π.), ενώ ο Βίκος έμεινε στη νίκη επί της ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και δε μπόρεσε να είναι καθόλου ανταγωνιστικός από την αρχή (Αγραβάνης 14π., Φλόιντ 14π.).
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 6-0, παραμένει μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας και την προσεχή Τρίτη, παίζει στην έδρα της Μπάλκαν για το Eurocup.
Ο αγώνας:
Ο ΠΑΟΚ μπήκε "ζεστός" από το ξεκίνημα και με Περσίδη, Χάτζινς προηγήθηκε με 12-2. Ο Βίκος βρήκε κάποιες πρόσκαιρες απαντήσεις με τον Αγραβάνη (15-9), με τον Φόστερ να έρχεται από τον πάγκο με 2/2 τρίποντα, ο Μουρ έβαλε κι αυτός από μακριά και οι γηπεδούχοι, πήγαν στο 30-15 στο τέλος της 1ης περιόδου, με το Βίκο πάντως να έχει 8 επιθετικά ριμπάουντ! Στη 2η, ανέλαβε ο Χάτζινς, ο οποίος έβαλε τρία σερί τρίποντα, ένα ακόμα έβαλε ο Χουγκάζ, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο +23 (44-21). Ταϊρί και Μήτρου-Λονγκ ανέλαβαν ως την ανάπαυλα, που βρήκε τους γηπεδούχους να προηγούνται με 54-33.
Με το σκορ σε τέτοια επίπεδα, οι γηπεδούχοι καλούνταν να συνεχίσουν με ανάλογη συγκέντρωση και μετά από δύο "τρέλες" του Ταϊρί, Χάτζινς και Φόστερ, έστειλαν το σκορ στο 65-38, ενώ για τον Βίκο ο Τζάστις προσπαθούσε... μάταια να βρει ρυθμό στην επίθεση. Ο Φόστερ είχε 4 σερί πόντους, με την 3η περίοδο, να κλείνει στο 74-44, χάρη σε Γκρέι και Μουρ. Πλέον έμενε μόνο το τελικό σκορ και το εύρος της διαφοράς, με τους Γκρέι-Ταϊρί να κάνουν το 80-44, με το ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια, με τους Φλόιντ, Αγραβάνη να μειώνουν σε 85-61. Το μόνο που έμενε ήταν το τελικό σκορ, που έγραψε 93-67
Τα δεκάλεπτα: 30-15, 54-33, 74-44, 93-67
Πηγή: Gazzetta
Ο Χάτζινς με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ (4/10 τρίποντα), Μήτρου-Λονγκ και Φόστερ ήταν επίσης διψήφιοι (11π.), ενώ ο Βίκος έμεινε στη νίκη επί της ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και δε μπόρεσε να είναι καθόλου ανταγωνιστικός από την αρχή (Αγραβάνης 14π., Φλόιντ 14π.).
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 6-0, παραμένει μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας και την προσεχή Τρίτη, παίζει στην έδρα της Μπάλκαν για το Eurocup.
Ο αγώνας:
Ο ΠΑΟΚ μπήκε "ζεστός" από το ξεκίνημα και με Περσίδη, Χάτζινς προηγήθηκε με 12-2. Ο Βίκος βρήκε κάποιες πρόσκαιρες απαντήσεις με τον Αγραβάνη (15-9), με τον Φόστερ να έρχεται από τον πάγκο με 2/2 τρίποντα, ο Μουρ έβαλε κι αυτός από μακριά και οι γηπεδούχοι, πήγαν στο 30-15 στο τέλος της 1ης περιόδου, με το Βίκο πάντως να έχει 8 επιθετικά ριμπάουντ! Στη 2η, ανέλαβε ο Χάτζινς, ο οποίος έβαλε τρία σερί τρίποντα, ένα ακόμα έβαλε ο Χουγκάζ, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο +23 (44-21). Ταϊρί και Μήτρου-Λονγκ ανέλαβαν ως την ανάπαυλα, που βρήκε τους γηπεδούχους να προηγούνται με 54-33.
Με το σκορ σε τέτοια επίπεδα, οι γηπεδούχοι καλούνταν να συνεχίσουν με ανάλογη συγκέντρωση και μετά από δύο "τρέλες" του Ταϊρί, Χάτζινς και Φόστερ, έστειλαν το σκορ στο 65-38, ενώ για τον Βίκο ο Τζάστις προσπαθούσε... μάταια να βρει ρυθμό στην επίθεση. Ο Φόστερ είχε 4 σερί πόντους, με την 3η περίοδο, να κλείνει στο 74-44, χάρη σε Γκρέι και Μουρ. Πλέον έμενε μόνο το τελικό σκορ και το εύρος της διαφοράς, με τους Γκρέι-Ταϊρί να κάνουν το 80-44, με το ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια, με τους Φλόιντ, Αγραβάνη να μειώνουν σε 85-61. Το μόνο που έμενε ήταν το τελικό σκορ, που έγραψε 93-67
Τα δεκάλεπτα: 30-15, 54-33, 74-44, 93-67
Πηγή: Gazzetta
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