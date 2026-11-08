Σάκοτα: Αντιμετωπίζουμε τον πρωτοπόρο της Euroleague Παναθηναϊκό, λόγω τραυματισμών δεν μπορούμε να έχουμε την ομάδα που θέλουμε

Ο Ντράγκαν Σάκοτα καλείται να καθοδηγήσει τεχνικά την ΑΕΚ απέναντι στον πρωτοπόρο της Euroleague Παναθηναϊκό, την Κυριακή (8/11, 13:00), στη SUNEL Arena, στο αθηναϊκό ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.Ο Σερβο-Έλληνας τεχνικός υπενθύμισε, στις δηλώσεις του πριν τον αγώνα με τους «πράσινους», πως από την Παρασκευή η ομάδα τουείναι μόνη πρώτη, μετά από 10 αγωνιστικές στον βαθμολογικό πίνακα της Euroleague, ενώ αναφέρθηκε και στα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν οι «κιτρινόμαυροι».Στο μεταξύ, σε μαγνητική τομογραφία υπεβλήθη οστο Mediterraneo Hospital, όπου και διεγνώσθη, ότι υπέστη μυική ρήξη δικεφάλου μηριαίου πρώτου βαθμού, δεξιού ποδός. Ο Λιθουανός γκαρντ τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης του Σομπατέλι. Υποβάλλεται ήδη σε θεραπευτική αγωγή και δεν υπολογίζεται για τον αγώνα με τους «πράσινους».O Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό:«Αντιμετωπίζουμε τον πρωτοπόρο της Euroleague. Από μόνο του αυτό καθιστά δύσκολη την αποστολή μας. Έχω πει χίλιες φορές, ότι δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, αλλά με τα προβλήματα τραυματισμών, που αντιμετωπίζουμε, δεν μπορούμε να έχουμε την ομάδα που θέλουμε, για να είμαστε ετοιμοπόλεμοι στο βαθμό, που θέλουμε. Και δεν μπορώ να μην το επισημαίνω αυτό.Η απουσία κάποιων παικτών μας ιδιαίτερα στους γκαρντ, του Λεκαβίτσιους και του Ερτέλ, μάς εμποδίζει ώστε να έχουμε διάρκεια στην οργάνωση. Έχουμε διαθέσιμους μόνο τον Φλιώνη και τον Κατσίβελη. Σημαντική είναι για εμάς και η απουσία των Σκορδίλη και Φιζέλ στους ψηλούς. Από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλός μας έχει εντυπωσιακό ρόστερ. Έχει και δύο ξένους παραπάνω, που δεν έχει καν δηλώσει στο ελληνικό Πρωτάθλημα.Είναι προφανές, ότι θα μιλούσαμε διαφορετικά, αν δεν είχαμε τόσα προβλήματα από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι και σήμερα...Σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε θετικά την αναμέτρηση και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί».