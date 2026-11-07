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WTA Finals: Η Σβιτολίνα αρνήθηκε να καθίσει με Σαμπαλένκα, Αντρέεβα και ακυρώθηκε για πρώτη φορά η ομαδική φωτογράφηση
WTA Finals: Η Σβιτολίνα αρνήθηκε να καθίσει με Σαμπαλένκα, Αντρέεβα και ακυρώθηκε για πρώτη φορά η ομαδική φωτογράφηση
Η τενίστρια από την Ουκρανία δε δέχεται να βγάζει φωτογραφίες και να χαιρετά τις αθλήτριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και αυτό είχε ιστορικό αντίκτυπο στο WTA Finals
Η άρνηση της Ελίνα Σβιτολίνα να φωτογραφίζεται και να χαιρετά τις τενίστριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία είχε ιστορικό αντίκτυπο στο φετινό WTA Finals, το οποίο αρχίζει τη Δευτέρα (9/11) και ολοκληρώνεται μια εβδομάδα μετά στο Indian Wells της Καλιφόρνια.
Το WTA Finals είναι το τέλος της σεζόν για το γυναικείο τένις, με τις 8 κορυφαίες της παγκόσμιας κατάταξης να δίνουν ραντεβού σε ένα μεγάλο τουρνουά υψηλού επιπέδου και επάθλων που αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
Παράδοση αποτελεί και η ομαδική φωτογράφηση για τις αθλήτριες που συμμετέχουν και αποτελούν την αφρόκρεμα του ranking της κάθε σεζόν. Η Ελίνα Σβιτολίνα, ωστόσο, η 32χρονη τενίστρια από την Ουκρανία αποτέλεσε την αιτία ώστε να σπάσει αυτή η παράδοση.
Έχοντας ως διαβατήριο το Νο6 στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται στην Καλιφόρνια αλλά ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να βρεθεί σε κοινή φωτογράφηση με την Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία και τη Μίρα Αντρέεβα από τη Ρωσία, Νο2 και Νο3 αντίστοιχα στον κόσμο.
📸 LES PHOTOS DU SHOOTING OFFICIEL DES WTA FINALS 2026 ! ✨ Cette année, la WTA a changé sa traditionnelle photo de groupe réunissant les huit participantes, privilégiant des portraits individuels et des clichés en petits groupes. Si la WTA n’a pas communiqué sur les raisons, ce changement s’explique par les tensions géopolitiques, avec la présence d’Elina Svitolina 🇺🇦, d’Aryna Sabalenka 🇧🇾 et de Mirra Andreeva 🇷🇺. 📸 @WTA— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 6, 2026
Ukrainian Tennis Player Elina Svitolina in Tom Ford FW26 for her 2026 WTA Finals portrait!🔥🎾 https://t.co/BkUTX3T7a7— LEGENDARY LADE! 🇳🇬 (@LegendaryLade) November 6, 2026
Το WTA Finals είναι το τέλος της σεζόν για το γυναικείο τένις, με τις 8 κορυφαίες της παγκόσμιας κατάταξης να δίνουν ραντεβού σε ένα μεγάλο τουρνουά υψηλού επιπέδου και επάθλων που αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
Παράδοση αποτελεί και η ομαδική φωτογράφηση για τις αθλήτριες που συμμετέχουν και αποτελούν την αφρόκρεμα του ranking της κάθε σεζόν. Η Ελίνα Σβιτολίνα, ωστόσο, η 32χρονη τενίστρια από την Ουκρανία αποτέλεσε την αιτία ώστε να σπάσει αυτή η παράδοση.
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Έχοντας ως διαβατήριο το Νο6 στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκεται στην Καλιφόρνια αλλά ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να βρεθεί σε κοινή φωτογράφηση με την Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία και τη Μίρα Αντρέεβα από τη Ρωσία, Νο2 και Νο3 αντίστοιχα στον κόσμο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Σβιτολίνα από το 2022, οπότε και άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρνείται να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες ή να δώσει το χέρι της πριν από την έναρξη ή στο τέλος αγώνων με τενίστριες από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία. Είναι χαρακτηριστικό, πως διοργανωτές μεγάλων τουρνουά, όπως στο Australian Open, είχαν ενημερώσει τους θεατές για αυτό το γεγονός.
Προκειμένου να το γνωρίζουν και να μην αποδοκιμάζουν.
Η WTA, πάντως, δικαιολόγησε τη φετινή μη ομαδική φωτογράφηση ως μια... νέα ιδέα και οπτική.
Η Σβιτολίνα στον πρώτο αγώνα που θα δώσει στο φετινό τουρνουά, θα αντιμετωπίσει την Αντρέεβα, την 19χρονη Ρωσίδα που βρίσκεται στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.
Το διαζύγιο με τον Μονφίς
Η Σβιτολίνα πριν από περίπου ένα μήνα ανακοίνωσε και το διαζύγιο της με τον σπουδαίο Γάλλο τενίστα, Γκαέλ Μονφίς. Το ζευγάρι ήταν μαζί 8 χρόνια εκ των οποίων τα πέντε τελευταία παντρεμένοι. Η Σβιτολίνα σε δηλώσεις της τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε αντίκτυπο στην προσωπική της ζωή.
«Όλοι ξέρουν πόσο σημαίνει η Ουκρανία για μένα. Αυτό που δεν έχετε δει ήταν οι άυπνες νύχτες, οι αμφιβολίες και το συναίσθημα ότι σιγά σιγά έχανα τον εαυτό μου. Ο Γκαέλ τα βίωσε όλα αυτά μαζί μου. Δεν άφησε ποτέ το χέρι μου.
Πολεμήσαμε μαζί για πολύ καιρό, με ό,τι είχαμε. Αλλά κάποιες μάχες λαμβάνουν χώρα βαθιά μέσα σου και καμία ποσότητα αγάπης από κάποιον άλλον δεν μπορεί να τις κερδίσει για σένα» δήλωσε χαρακτηριστικά η 32χρονη τενίστρια.
Προκειμένου να το γνωρίζουν και να μην αποδοκιμάζουν.
Η WTA, πάντως, δικαιολόγησε τη φετινή μη ομαδική φωτογράφηση ως μια... νέα ιδέα και οπτική.
Η Σβιτολίνα στον πρώτο αγώνα που θα δώσει στο φετινό τουρνουά, θα αντιμετωπίσει την Αντρέεβα, την 19χρονη Ρωσίδα που βρίσκεται στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.
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Το διαζύγιο με τον Μονφίς
Η Σβιτολίνα πριν από περίπου ένα μήνα ανακοίνωσε και το διαζύγιο της με τον σπουδαίο Γάλλο τενίστα, Γκαέλ Μονφίς. Το ζευγάρι ήταν μαζί 8 χρόνια εκ των οποίων τα πέντε τελευταία παντρεμένοι. Η Σβιτολίνα σε δηλώσεις της τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε αντίκτυπο στην προσωπική της ζωή.
«Όλοι ξέρουν πόσο σημαίνει η Ουκρανία για μένα. Αυτό που δεν έχετε δει ήταν οι άυπνες νύχτες, οι αμφιβολίες και το συναίσθημα ότι σιγά σιγά έχανα τον εαυτό μου. Ο Γκαέλ τα βίωσε όλα αυτά μαζί μου. Δεν άφησε ποτέ το χέρι μου.
Πολεμήσαμε μαζί για πολύ καιρό, με ό,τι είχαμε. Αλλά κάποιες μάχες λαμβάνουν χώρα βαθιά μέσα σου και καμία ποσότητα αγάπης από κάποιον άλλον δεν μπορεί να τις κερδίσει για σένα» δήλωσε χαρακτηριστικά η 32χρονη τενίστρια.
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