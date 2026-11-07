WTA Finals: Η Σβιτολίνα αρνήθηκε να καθίσει με Σαμπαλένκα, Αντρέεβα και ακυρώθηκε για πρώτη φορά η ομαδική φωτογράφηση

View this post on Instagram A post shared by Judy Kam (@judyonthecourt)

Η Σβιτολίνα από το 2022, οπότε και άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρνείται να βγάλει αναμνηστικές φωτογραφίες ή να δώσει το χέρι της πριν από την έναρξη ή στο τέλος αγώνων με τενίστριες από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία. Είναι χαρακτηριστικό, πως διοργανωτές μεγάλων τουρνουά, όπως στο Australian Open, είχαν ενημερώσει τους θεατές για αυτό το γεγονός.Προκειμένου να το γνωρίζουν και να μην αποδοκιμάζουν.Η WTA, πάντως, δικαιολόγησε τη φετινή μη ομαδική φωτογράφηση ως μια... νέα ιδέα και οπτική.Η Σβιτολίνα στον πρώτο αγώνα που θα δώσει στο φετινό τουρνουά, θα αντιμετωπίσει την Αντρέεβα, την 19χρονη Ρωσίδα που βρίσκεται στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.Η Σβιτολίνα πριν από περίπου ένα μήνα ανακοίνωσε και το διαζύγιο της με τον σπουδαίο Γάλλο τενίστα, Γκαέλ Μονφίς. Το ζευγάρι ήταν μαζί 8 χρόνια εκ των οποίων τα πέντε τελευταία παντρεμένοι. Η Σβιτολίνα σε δηλώσεις της τόνισε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε αντίκτυπο στην προσωπική της ζωή.«Όλοι ξέρουν πόσο σημαίνει η Ουκρανία για μένα. Αυτό που δεν έχετε δει ήταν οι άυπνες νύχτες, οι αμφιβολίες και το συναίσθημα ότι σιγά σιγά έχανα τον εαυτό μου. Ο Γκαέλ τα βίωσε όλα αυτά μαζί μου. Δεν άφησε ποτέ το χέρι μου.Πολεμήσαμε μαζί για πολύ καιρό, με ό,τι είχαμε. Αλλά κάποιες μάχες λαμβάνουν χώρα βαθιά μέσα σου και καμία ποσότητα αγάπης από κάποιον άλλον δεν μπορεί να τις κερδίσει για σένα» δήλωσε χαρακτηριστικά η 32χρονη τενίστρια.