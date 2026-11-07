Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια

Οι μπέμπηδες είναι σε θέση υποβιβασμού και αφού έχουν παιχτεί τουλάχιστον 9 ματς, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1986-87