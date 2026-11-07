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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια
Οι μπέμπηδες είναι σε θέση υποβιβασμού και αφού έχουν παιχτεί τουλάχιστον 9 ματς, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1986-87
Ακούγεται εκτός ποδοσφαιρικής πραγματικότητας αλλά είναι η αλήθεια, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και μάλιστα αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια.
Το όριο που τίθεται είναι να έχουν παιχτεί τουλάχιστον 9 αγώνες στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και πλέον μετά τους αγώνες του Σαββάτου (7/11, οι πρώτοι για τη 10η αγωνιστική), οι μπέμπηδες είναι στη 18η θέση της Premier League με 7 βαθμούς. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Κυριακή (8/11, 18:30) την Άστον Βίλα και πρέπει οπωσδήποτε να πάρει βαθμούς.
Οι μπέμπηδες να είναι σε θέση υποβιβασμού ήταν κάτι που είχε να δει το αγγλικό ποδόσφαιρο από τη σεζόν 1986-87. Το Νοέμβριο του 1986 και μετά τη 15η αγωνιστική η Γιουνάιτεντ ήταν στην 21η θέση με τη Νιουκάστλ τελευταία.
Τελικά τη... γλίτωσαν και οι δύο, καθώς στο τέλος της σεζόν, υποβιβάστηκαν οι Λέστερ, Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα ενώ το πρωτάθλημα είχε κατακτήσει η Έβερτον.
Το όριο που τίθεται είναι να έχουν παιχτεί τουλάχιστον 9 αγώνες στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και πλέον μετά τους αγώνες του Σαββάτου (7/11, οι πρώτοι για τη 10η αγωνιστική), οι μπέμπηδες είναι στη 18η θέση της Premier League με 7 βαθμούς. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Κυριακή (8/11, 18:30) την Άστον Βίλα και πρέπει οπωσδήποτε να πάρει βαθμούς.
Οι μπέμπηδες να είναι σε θέση υποβιβασμού ήταν κάτι που είχε να δει το αγγλικό ποδόσφαιρο από τη σεζόν 1986-87. Το Νοέμβριο του 1986 και μετά τη 15η αγωνιστική η Γιουνάιτεντ ήταν στην 21η θέση με τη Νιουκάστλ τελευταία.
Τελικά τη... γλίτωσαν και οι δύο, καθώς στο τέλος της σεζόν, υποβιβάστηκαν οι Λέστερ, Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα ενώ το πρωτάθλημα είχε κατακτήσει η Έβερτον.
1986 - This result means Manchester United will end a day in the bottom three of the top-flight after having played at least nine games for the first time since November 1986 (21st after 15 games). Drop. https://t.co/Y6fq4ugvE2— OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2026
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