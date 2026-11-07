Η Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, πεντάρα η Λειψία, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Η Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, πεντάρα η Λειψία, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Άρσεναλ του Τζόλη λύγισε με 1-0 τη Χαλ του Τζολάκη και του Μουζακίτη, ενώ η Λιντς έβαλε τέλος στο σερί νικών της Τότεναμ – Νικηφόρα συνέχισαν την πορεία τους Ντόρτμουντ και Μπάγερν

Η Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, πεντάρα η Λειψία, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Στην Premier League το αποτέλεσμα που ξεχώρισε είναι η νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι. Μία νίκη που την… ξεκόλλησε από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας και παράλληλα είναι η πρώτη φορά μετά το 2024 που η Σίτι γνωρίζει τρεις συνεχόμενες ήττες. Η Άρσεναλ από την πλευρά της επικράτησε έστω και δύσκολα 1-0 της Χαλ, ενώ η Τότεναμ μετά από τρεις σερί νίκες ηττήθηκε 1-0 από τη Λιντς.

Στη La Liga η Σανταντέρ έκανε σημαντικό διπλό με σκορ 2-1 επί τη Μάλαγα, ενώ η Εσπανιόλ έμεινε στο 0-0 με τη Ντεπορτίβο. Οσασούνα και Μπιλμπάο έμειναν στο 1-1 στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Στην Bundesliga Μπάγερν και Ντόρτμουντ συνέχισαν την πορεία τους με νίκες με το ίδιο σκορ, 2-1, επί των Μάιντς και Έλβερσμπεργκ αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη νίκη της ημέρας σημείωσε η Λειψία που επικράτησε με 5-2 της Άουγκσμπουργκ.

Στη Serie A η Μπολόνια πέρασε νικηφόρα και από την Πάρμα επικρατώντας με σκορ 2-1 και σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της και πλησίασε τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σημαντική νίκη πέτυχε και η Κάλιαρι που επικράτησε με 1-0 της Φροζινόνε.


Το προφίλ της 10ης αγωνιστικής της Premier League
Έβερτον-Κόβεντρι 3-1 (56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)

Έβερτον – Κόβεντρι: 3-1 (MD10, 06/11/2026)


Λιντς-Τότεναμ 1-0 (79΄ Οκαφόρ)

Λιντς - Τότεναμ: 1-0 (MD10, 07/11/2026)


Άρσεναλ-Χαλ 1-0 (72΄ Οντεγκααρντ)

Κλείσιμο
Άρσεναλ – Χαλ: 1-0 (MD10, 07/11/2026)


Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1 (83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)

Φούλαμ – Νιούκαστλ: 1-1 (MD10, 07/11/2026)


Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1 (6’ Κούμια, 18’, 73’ Ντελάπ – 52’ Σερκί)

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι: 3-1 (MD10, 07/11/2026)


Μπράιτον-Μπρέντφορντ 08/11

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 08/11

Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 08/11

Σάντερλαντ-Τσέλσι 08/11

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 08/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Άρσεναλ 27 -10αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Έβερτον 16 -10αγ.
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Λιντς 14 -10αγ.
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12 -10αγ.
Νιούκαστλ 12 -10αγ.
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11 -10αγ.
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 10 -10αγ.
Κόβεντρι 9 -10αγ.
ΜΝότιγχαμ Φόρεστ 9
άντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Σάντερλαντ 5


Τοι προφίλ της 12ης αγωνιστικής της La Liga
Σεβίλη-Αλαβές 0-0

SEVILLA FC 0 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μάλαγα-Σανταντέρ 1-2 (28΄ Ντότορ - 50΄ Ικερ Λούκε, 60΄ Ζαμπίρι)

MÁLAGA CF 1 - 2 R. RACING CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Εσπανιόλ-Λα Κορούνια 0-0

RCD ESPANYOL 0 - 0 RC DEPORTIVO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οσασούνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (90’ Κατένα - 84’ Γουίλιαμς)

CA OSASUNA 1 - 1 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Ελτσε-Μπέτις 08/11

Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 08/11

Θέλτα-Λεβάντε 08/11

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 08/11

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 08/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 30
Ατλέτικο Μαδρίτης 28
Ρεάλ Μαδρίτης 27
Μπέτις 23
Σοσιεδάδ 19
Σεβίλη 18 -12αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 15 -10αγ.
Λα Κορούνια 15 -12αγ.
Σανταντέρ 14 -12αγ.
Αλαβές 13 -12αγ.
Βιγιαρεάλ 12
Θέλτα 12
Ράγιο Βαγεκάνο 12 -10αγ.
Χετάφε 12
Εσπανιόλ 12 -12αγ.
Οσασούνα 11
Έλτσε 10
Λεβάντε 10
Βαλένθια 9
Μάλαγα 5 -12αγ.



Το προφίλ της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 3-1 (11΄ Μουχάιμ, 59΄ Ναντζιά, 70΄ Γκρόνμπαεκ - 44΄ Χακ)

Stunning 27-Metre Goal! | HAMBURGER SV - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga


Ντόρτμουντ-Έλφερσμπεργκ 2-1 (55΄, 71΄ Νμέτσα - 81΄ Φουτκέου)

Ντόρτμουντ – Έλβεσμπεργκ: 2-1 (MD9, 07/11/2026)


Λειψία-Άουγκσμπουργκ 5-2 (34΄ Μπανζούζι, 35΄ Ενκουνκού, 45+1΄ Ράουμ, 60΄ Ρομούλο, 66΄ Μπαουμγκάρτνερ - 1΄ Κάντε, 90+2΄ Ογκούντου)

Λειψία – Άουγκσμπουργκ: 5-2 (MD9, 07/11/2026)


Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 1-2 (90+3΄ Τιτς - 14΄ Κίμιχ, 57΄ Καρλ)

Karl Scores Again! | MAINZ 05 - FC BAYERN | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga 2026/27


Πάντερμπορν-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-2 (45΄ Ομπερμάιρ, 73΄πεν. Πιέρινγκερ - 23΄, 90+3΄ Μπούρκαρτ)

Πάντερμπορν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: 2-2 (MD9, 07/11/2026)


Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 1-0 (7' Μίτελσταντ)

Stuttgart Stops Füllkrug! | VFB STUTTGART - WERDER BREMEN | Highlights | Matchday 9 – Bundesliga


Κολωνία-Λεβερκούζεν 8/11

Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 8/11

Χοφενχάιμ-Σάλκε 8/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 21
Ντόρτμουντ 21
Λειψία 18
Φράιμπουργκ 16 -8αγ.
Βέρντερ Βρέμης 15
Λεβερκούζεν 13 -8αγ.
Έλφερσμπεργκ 13
Στουτγκάρδη 12
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Πάντερμπορν 10
Άουγκσμπουργκ 9
Χοφενχάιμ 9 -8αγ.
Κολωνία 9 -8αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 7 -8αγ.
Σάλκε 6 -8αγ.
Γκλάντμπαχ 4


Το προφίλ της 11ης αγωνιστικής της Serie A
Βενέτσια-Ουντινέζε 2-1 (53' Μπάσιτς, 65' Πέρες - 57' αυτ. Μορένο)

All’s Decided in Ten Minutes | VENEZIA-UDINESE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Κάλιαρι-Φροζινόνε 1-0 (38' Αντοπό)

Adopo Fires Stunning Winner | CAGLIARI-FROSINONE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Τορίνο-Λέτσε 1-1 (60' αυτ. Γκασπάρ - 73' Εντρί)

Lecce Rescue a Point With the Subs | TORINO-LECCE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Πάρμα-Μπολόνια 1-2 (81' πέν. Σιέρο - 53' Τεάτ, 72' πεν. Ορσολίνι)

Two Penalties and a Red Card at the Tardini | PARMA-BOLOGNA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Ρόμα-Σασουόλο 21:45
Νάπολι-Λάτσιο 08/11
Τζένοα-Μίλαν 08/11
Μόντσα-Αταλάντα 08/11
Ίντερ-Κόμο 08/11
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 08/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Λάτσιο 28
Ιντερ 25
Ρόμα 24
Κόμο 23
Μίλαν 21
Φροζινόνε 20 -11αγ.
Γιουβέντους 17
Μπολόνια 17 -11αγ.
Κάλιαρι 16 -11αγ.
Νάπολι 14
Τορίνο 14 -11αγ.
Τζένοα 13
Αταλάντα 11
Λέτσε 10 -11αγ.
Φιορεντίνα 8
Σασουόλο 8
Πάρμα 8 -11αγ.
Μόντσα 7
Βενέτσια 6 -11αγ.
Ουντινέζε 5 -11αγ.

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