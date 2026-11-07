Η Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι, πεντάρα η Λειψία, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Άρσεναλ του Τζόλη λύγισε με 1-0 τη Χαλ του Τζολάκη και του Μουζακίτη, ενώ η Λιντς έβαλε τέλος στο σερί νικών της Τότεναμ – Νικηφόρα συνέχισαν την πορεία τους Ντόρτμουντ και Μπάγερν