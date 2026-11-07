Τρινκιέρι: Σκεφτείτε πως θα αισθανόσασταν αν διαβάζατε ότι η εταιρεία σας ψάχνει άλλον για τη θέση σας

Αιχμηρός ήταν ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βίκο Ιωαννίνων





Αναλυτικά ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε:



Για τις μεταγραφικές φήμες και το κατά πόσο επηρεάζουν τους παίκτες του:



«Φανταστείτε ότι εργάζεστε σε μια μεγάλη εταιρεία. Κάθε πρωί περιμένετε το λεωφορείο ή το μετρό για να πάτε στη δουλειά σας και διαβάζετε τις ειδήσεις. Και κάθε μέρα βλέπετε ότι η εταιρεία σας ψάχνει κάποιον για τη δική σας θέση. Σκεφτείτε πώς θα αισθανόσασταν. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο όνομα και καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά αν πρέπει να σας πω ότι είναι ευχάριστο, θα σας πω ότι είναι το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς μας. Βλέπω πόσο επηρεάζονται οι παίκτες μου.







Έχουν κυκλοφορήσει ονόματα παικτών με τους οποίους όχι απλώς δεν έχουμε μιλήσει, αλλά δεν έχουμε καν σκεφτεί ότι θα μπορούσαν να ταιριάζουν στην ομάδα μας. Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά της δουλειάς μας. Εγώ προστατεύω τους παίκτες μου με όλες μου τις δυνάμεις. Δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτά τα σενάρια. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για εκείνους και καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς.



Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη ανθρώπινη ευαισθησία από όσους κάνουν τη δική σας δουλειά. Ξέρω ότι ζητάω πολλά και δεν περιμένω κάτι. Αλλά πιστέψτε με, αν μπαίνατε κάθε πρωί στο λεωφορείο και διαβάζατε ότι κάποιος άλλος έρχεται για να πάρει τη θέση σας, η διαδρομή μέχρι τη δουλειά θα σας φαινόταν πολύ μεγάλη».



Για τη νίκη επί του Βίκου Ιωαννίνων και τον Τζέντι Όσμαν:







Όταν έχεις μια ομάδα με αξίες, μπορείς να μετατρέψεις ένα πρόβλημα σε ευκαιρία. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον Τσέντι Όσμαν, τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο μέσα στην ομάδα μας, δεν ξέρει μπάσκετ. Σήμερα όλοι έκαναν ένα βήμα μπροστά. Θέλαμε να παίξουμε καλά και να αισθανθούμε καλά. Το κάναμε για τον Τσέντι, το κάναμε για την ομάδα.



Είχαμε δύο πολύ ευχάριστα νέα. Το πρώτο είναι ότι η επέμβαση του Τσέντι ήταν απόλυτα επιτυχημένη και το δεύτερο ότι πετύχαμε μια πολύ σημαντική και σταθερή νίκη. Έχουμε 48 ώρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι και πρέπει να βρούμε ξανά ενέργεια και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».





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Για τα διαφορετικά σχήματα που χρησιμοποίησε:



«Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείτε με τη λέξη πειραματισμός. Για μένα τίποτα από όσα κάναμε δεν ήταν πειραματικό. Είναι πράγματα που έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις. Μπορούμε να παίξουμε με ψηλά σχήματα, με χαμηλά σχήματα, με δύο ψηλούς ή με έναν. Η δουλειά μου είναι να χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες, ώστε όλοι να παραμένουν στον ρυθμό του αγώνα.



Όταν λείπει ένας παίκτης όπως ο Τσέντι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό που πρέπει να καλύψουμε. Προσπαθώ να κρατήσω όλους τους παίκτες στην ίδια κατεύθυνση και να αξιοποιήσω το διαθέσιμο υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».



Για το αν μια άνετη νίκη προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ηρεμία στην ομάδα:



ΠΑΟΚ έκανε το έξι στα έξι στη Stoiximan GBL και ο Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Βίκο εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός όταν ρωτήθηκε για τα μεταγραφικά σενάρια τονίζοντας πως είναι κάτι που σίγουρα δεν κάνει καλό στους παίκτες του.«Φανταστείτε ότι εργάζεστε σε μια μεγάλη εταιρεία. Κάθε πρωί περιμένετε το λεωφορείο ή το μετρό για να πάτε στη δουλειά σας και διαβάζετε τις ειδήσεις. Και κάθε μέρα βλέπετε ότι η εταιρεία σας ψάχνει κάποιον για τη δική σας θέση. Σκεφτείτε πώς θα αισθανόσασταν. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο όνομα και καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά αν πρέπει να σας πω ότι είναι ευχάριστο, θα σας πω ότι είναι το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς μας. Βλέπω πόσο επηρεάζονται οι παίκτες μου.Είμαι αρκετά μεγάλος και έμπειρος για να γνωρίζω πώς λειτουργεί αυτή η δουλειά. Κάθε φορά που μπορώ να βρίσκομαι στο γήπεδο, να έχω τους παίκτες μου στην προπόνηση και να δουλεύουμε, είμαι ευτυχισμένος. Δεν διαβάζω τίποτα και δεν παρακολουθώ τις φήμες. Γιατί αν κάποιος έκανε μια στατιστική ανάλυση για το πόσα από αυτά που γράφονται είναι αλήθεια, θα σταματούσατε αμέσως. Το ποσοστό επιτυχίας όλων αυτών των φημών είναι σίγουρα κάτω από 5%.Έχουν κυκλοφορήσει ονόματα παικτών με τους οποίους όχι απλώς δεν έχουμε μιλήσει, αλλά δεν έχουμε καν σκεφτεί ότι θα μπορούσαν να ταιριάζουν στην ομάδα μας. Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά της δουλειάς μας. Εγώ προστατεύω τους παίκτες μου με όλες μου τις δυνάμεις. Δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτά τα σενάρια. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για εκείνους και καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς.Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη ανθρώπινη ευαισθησία από όσους κάνουν τη δική σας δουλειά. Ξέρω ότι ζητάω πολλά και δεν περιμένω κάτι. Αλλά πιστέψτε με, αν μπαίνατε κάθε πρωί στο λεωφορείο και διαβάζατε ότι κάποιος άλλος έρχεται για να πάρει τη θέση σας, η διαδρομή μέχρι τη δουλειά θα σας φαινόταν πολύ μεγάλη».«Σήμερα καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και στα 40 λεπτά. Αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο που ξεκινήσαμε το πρώτο και το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά και στη σταθερή μας άμυνα. Ήμασταν συνδεδεμένοι ως ομάδα.Όταν έχεις μια ομάδα με αξίες, μπορείς να μετατρέψεις ένα πρόβλημα σε ευκαιρία. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον Τσέντι Όσμαν, τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο μέσα στην ομάδα μας, δεν ξέρει μπάσκετ. Σήμερα όλοι έκαναν ένα βήμα μπροστά. Θέλαμε να παίξουμε καλά και να αισθανθούμε καλά. Το κάναμε για τον Τσέντι, το κάναμε για την ομάδα.Είχαμε δύο πολύ ευχάριστα νέα. Το πρώτο είναι ότι η επέμβαση του Τσέντι ήταν απόλυτα επιτυχημένη και το δεύτερο ότι πετύχαμε μια πολύ σημαντική και σταθερή νίκη. Έχουμε 48 ώρες μέχρι το επόμενο παιχνίδι και πρέπει να βρούμε ξανά ενέργεια και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».«Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείτε με τη λέξη πειραματισμός. Για μένα τίποτα από όσα κάναμε δεν ήταν πειραματικό. Είναι πράγματα που έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις. Μπορούμε να παίξουμε με ψηλά σχήματα, με χαμηλά σχήματα, με δύο ψηλούς ή με έναν. Η δουλειά μου είναι να χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες, ώστε όλοι να παραμένουν στον ρυθμό του αγώνα.Όταν λείπει ένας παίκτης όπως ο Τσέντι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό που πρέπει να καλύψουμε. Προσπαθώ να κρατήσω όλους τους παίκτες στην ίδια κατεύθυνση και να αξιοποιήσω το διαθέσιμο υλικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

«Φοβάμαι πάρα πολύ την αίσθηση της ηρεμίας. Το να είσαι καλός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του να γίνεις εξαιρετικός. Αυτό ισχύει σε κάθε δουλειά, όχι μόνο στον αθλητισμό. Ο Μάρκους (σ.σ. Φόστερ) είχε δίκιο. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα μας και γνωρίζει ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμασταν ένα τέτοιο παιχνίδι.



Ήταν μια πολύ καλή ημέρα για εμάς, γιατί πήραμε σημαντικές απαντήσεις από παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ο Περσίδης ανταποκρίθηκε πολύ καλά, ο Γιώργος Φίλλιος έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα και ο Χάτζινς βρήκε ξανά αυτοπεποίθηση στο σουτ του. Όλα αυτά είναι κομμάτια μιας μεγαλύτερης εικόνας. Σήμερα αυτά τα κομμάτια μπήκαν στη σωστή θέση».



Για το πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να μετατρέψει τον τραυματισμό του Όσμαν σε ευκαιρία:



«Αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ο τραυματισμός ενός παίκτη μου. Όμως δεν πρόκειται για κηδεία. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού. Η νοοτροπία μου είναι ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει και μια ευκαιρία. Μπροστά σου μπορεί να βλέπεις μόνο τα αρνητικά, αλλά αν μετακινήσεις λίγο την κουρτίνα, μπορείς να δεις και την ευκαιρία.



Η ευκαιρία είναι να αναλάβουν όλοι ένα μέρος από όσα έκανε ο Τσέντι. Κάποιος ένα μικρότερο και κάποιος ένα μεγαλύτερο. Δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε, αλλά μπορούμε ως ομάδα να μοιραστούμε όσα πρόσφερε. Μπορεί ο Χάτζινς να πάρει δύο ή τρία περισσότερα σουτ, ο Περσίδης να κάνει μία επιπλέον κίνηση χωρίς την μπάλα. Έτσι λύνεις τα προβλήματα. Ως ομάδα και όχι ως μονάδες».



Για το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης μετά τον τραυματισμό του Όσμαν:



«Θέλω να προσπαθήσετε να καταλάβετε τις απαντήσεις μου. Είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, στους παίκτες που προπονώ και στη βελτίωση της ομάδας. Για οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω δύο δουλειές ταυτόχρονα.



Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν παίκτη αυτή την περίοδο. Αν αφιερώσω την προσοχή μου σε αυτό, θα χάσω την ουσία της δουλειάς μου, που είναι να βελτιώνω αυτούς τους παίκτες, να τους εμπιστεύομαι και να τους πιέζω να γίνονται καλύτεροι. Η διοίκηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κοιμηθεί σχεδόν καθόλου από την Τρίτη, προσπαθώντας να βρουν λύσεις.



Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε, να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει η αγορά και στη συνέχεια να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις».