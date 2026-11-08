Αινιγματική ανάρτηση του Λεσόρ για τον τραυματισμό του
SPORTS
Ματίας Λεσόρ

Αινιγματική ανάρτηση του Λεσόρ για τον τραυματισμό του

Τι έγραψε για τις δύσκολες μέρες που πέρασε

Αινιγματική ανάρτηση του Λεσόρ για τον τραυματισμό του
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε ορισμένες φωτογραφίες και στη λεζάντα αναφέρθηκε στις δύσκολες μέρες που πέρασε κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Περάσαμε μέσα από την καταιγίδα και τώρα χορεύουμε στη βροχή. Τα διαμάντια λάμπουν στο σκοτάδι, γι’ αυτό και δεν μπορούν να δουν τον πόνο μου».

Δείτε την ανάρτηση



Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, μετρώντας μ.ο 12.6 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.8 ασίτ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.

gazzetta.gr

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης