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Αινιγματική ανάρτηση του Λεσόρ για τον τραυματισμό του
Αινιγματική ανάρτηση του Λεσόρ για τον τραυματισμό του
Τι έγραψε για τις δύσκολες μέρες που πέρασε
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε ορισμένες φωτογραφίες και στη λεζάντα αναφέρθηκε στις δύσκολες μέρες που πέρασε κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του.
Συγκεκριμένα έγραψε: «Περάσαμε μέσα από την καταιγίδα και τώρα χορεύουμε στη βροχή. Τα διαμάντια λάμπουν στο σκοτάδι, γι’ αυτό και δεν μπορούν να δουν τον πόνο μου».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, μετρώντας μ.ο 12.6 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.8 ασίτ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.
gazzetta.gr
Συγκεκριμένα έγραψε: «Περάσαμε μέσα από την καταιγίδα και τώρα χορεύουμε στη βροχή. Τα διαμάντια λάμπουν στο σκοτάδι, γι’ αυτό και δεν μπορούν να δουν τον πόνο μου».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, μετρώντας μ.ο 12.6 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.8 ασίτ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα, δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.
gazzetta.gr
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