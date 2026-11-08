Γρηγορίου: Θέλουμε να αποδίδουμε και εκτός έδρας όπως στο Χαριλάου
SPORTS
Άρης Παναιτωλικός Μιχάλης Γρηγορίου

Γρηγορίου: Θέλουμε να αποδίδουμε και εκτός έδρας όπως στο Χαριλάου

Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα της ομάδας του και εξήγησε τι ακριβώς θέλει στην πορεία του Πρωταθλήματος

Γρηγορίου: Θέλουμε να αποδίδουμε και εκτός έδρας όπως στο Χαριλάου
Μιλώντας στα κανάλια NOVA ο προπονητής του Άρη μίλησε αρχικά για τη νίκη επί του Παναιτωλικού. «Θέλαμε να επιστρέψουμε τις νίκες διορθώνοντας και τα κακώς κείμενα της περασμένης εβδομάδα. Αξίζαμε τη νίκη. Το ζητούμενο μετά από εμφανίσεις σαν αυτή που είχαμε την περασμένη εβδομάδα είναι η ψυχολογία. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα ψυχολογικά και το είδαμε αυτό σ’ ένα κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Μιλήσαμε στ’ αποδυτήρια, είπαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι κι αυτό κάναμε για μια σημαντική νίκη πριν τη διακοπή».

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ρωτήθηκε για τη διαφορετική εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης στο «Κλ. Βικελίδης» σε σχέση με τους εκτός έδρας αγώνες. «Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια. Το βλέπουμε και σε άλλες ομάδες. Τελευταίο παιχνίδι που θυμάμαι είναι το Κηφισιά-Ολυμπιακός. Όλες οι ομάδες παλεύουν, ειδικά εντός έδρας. Κάναμε δύο σημαντικές νίκες στην Καλαμάτα και στην Κηφισιά και δεν ήταν καθόλου εύκολες. Προφανώς θέλουμε να αποδίδουμε και εκτός έδρας όπως στο Χαριλάου».

gazzetta.gr

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