«Εξερράγη, της φώναζε συνέχεια μέχρι να βγει από την αίθουσα»: Άγριος καβγάς του Τραμπ με τη Γουάιλς στο Οβάλ Γραφείο πριν την παραίτηση

Το παρασκήνιο της παραίτησης της προσωπάρχη και στενής συνεργάτιδας του Τραμπ, αποκαλύπτουν πηγές που μίλησαν στη Daily Mail - Οι κινήσεις που είχε κάνει η Γουάιλς για τον Χέγκσεθ - Γιατί επιλέχθηκε ο Στίβεν Μίλερ μεταξύ μιας σειράς υποψηφίων