ΚΕΔΕ: Πέρασε το ψήφισμα Κυρίζογλου παρά τις αντιδράσεις Δούκα, ένταση και καταγγελίες για νοθεία στην ψηφοφορία
ΚΕΔΕ: Πέρασε το ψήφισμα Κυρίζογλου παρά τις αντιδράσεις Δούκα, ένταση και καταγγελίες για νοθεία στην ψηφοφορία
Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε
Ολοκληρώθηκε σήμερα το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ , που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από 5-7 Νοεμβρίου 2026, με μεγάλη συμμετοχή συνέδρων και παρατηρητών, κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του.
Μετά το πέρας του συνεδριακού διαλόγου, οι παρατάξεις που συμμετέχουν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ έθεσαν υπόψη του σώματος των συνέδρων κείμενα ψηφισμάτων, τα οποία τέθηκαν σε ψηφοφορία, από όπου προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα
Επί 338 παριστάμενων συνέδρων
· το ψήφισμα της παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», της οποίας επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, έλαβε 213 ψήφους (63%)
· το ψήφισμα της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον κ. Χ.Δούκα, έλαβε 111 ψήφους (32,8%)
· το ψήφισμα της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωσης, με επικεφαλής τον κ. Κ. Πελετίδη, έλαβε 14 ψήφους (4,2%)
Τέλος, ομόφωνα ψηφίστηκε η πρόταση της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης για το ζήτημα της σχολικής στέγης.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο Χάρης Δούκας είχε επιχειρήσει να εξασφαλίσει τη διαμόρφωση κοινού ψηφίσματος, θέτοντας ως προϋπόθεση την ενσωμάτωση στο κείμενο της πλειοψηφίας της ομιλίας του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και Β΄ αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ.
Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν καρποφόρησε, καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των παρατάξεων.
Με αφορμή τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου δήλωσε
« Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζητάμε την άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης μέσω των ΚΑΠ, από τον επόμενο προϋπολογισμό του 2027, ώστε να καλύπτεται το ετήσιο λειτουργικό μας κόστος. Η δύσκολη οικονομική μας κατάσταση απαιτεί άμεσες και συγκεκριμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που θα αποτρέψουν την απειλή γενικευμένης κατάρρευσης των Δήμων, που αν συμβεί θα έχει άμεσες και δυσάρεστες επιπτώσεις, στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες και να αναδείξουμε τις νέες μας διεκδικήσεις, για την υλοποίηση των οποίων θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες από την ΚΕΔΕ».
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του ψηφίσματος
Μετά το πέρας του συνεδριακού διαλόγου, οι παρατάξεις που συμμετέχουν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ έθεσαν υπόψη του σώματος των συνέδρων κείμενα ψηφισμάτων, τα οποία τέθηκαν σε ψηφοφορία, από όπου προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα
Επί 338 παριστάμενων συνέδρων
· το ψήφισμα της παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», της οποίας επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, έλαβε 213 ψήφους (63%)
· το ψήφισμα της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον κ. Χ.Δούκα, έλαβε 111 ψήφους (32,8%)
· το ψήφισμα της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωσης, με επικεφαλής τον κ. Κ. Πελετίδη, έλαβε 14 ψήφους (4,2%)
Τέλος, ομόφωνα ψηφίστηκε η πρόταση της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης για το ζήτημα της σχολικής στέγης.
Καταγγελίες για νοθείαΣύμφωνα με το airetos.gr, η ψηφοφορία διεξήχθη σε κλίμα έντασης, με τον Χάρη Δούκα να επικαλείται καταγγελίες περί νοθείας και να ζητά τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Το αίτημά του, ωστόσο, απορρίφθηκε.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο Χάρης Δούκας είχε επιχειρήσει να εξασφαλίσει τη διαμόρφωση κοινού ψηφίσματος, θέτοντας ως προϋπόθεση την ενσωμάτωση στο κείμενο της πλειοψηφίας της ομιλίας του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και Β΄ αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ.
Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν καρποφόρησε, καθώς δεν επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των παρατάξεων.
Με αφορμή τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου δήλωσε
« Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έστειλε σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζητάμε την άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης μέσω των ΚΑΠ, από τον επόμενο προϋπολογισμό του 2027, ώστε να καλύπτεται το ετήσιο λειτουργικό μας κόστος. Η δύσκολη οικονομική μας κατάσταση απαιτεί άμεσες και συγκεκριμένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που θα αποτρέψουν την απειλή γενικευμένης κατάρρευσης των Δήμων, που αν συμβεί θα έχει άμεσες και δυσάρεστες επιπτώσεις, στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες και να αναδείξουμε τις νέες μας διεκδικήσεις, για την υλοποίηση των οποίων θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες από την ΚΕΔΕ».
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του ψηφίσματος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα