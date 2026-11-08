Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Μπαλάρα στο «Μεστάγια» και κορυφή στη La Liga, δείτε τα γκολ

Βάσεις νίκης από το ημίχρονο

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Η ΑΕΚ μπορεί να της έβγαλε το λάδι πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά η Βαλένθια δεν κατάφερε να αποτελέσει ιδιαίτερα μεγάλο «πονοκέφαλο» για τη Ρεάλ.Χάρη σε μιακαι με τον Γκιουλέρ σε μεγάλα κέφια, η ομάδα του Μουρίνιο επικράτησε άνετα 3-0, έφτασε τιςσε όλες τις διοργανώσεις και έπιασε προσωρινά τη Μπαρτσελόνα στην κορυφή της La Liga, αναμένοντας με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα των Μπλαουγκράνα κόντρα στην Ατλέτικο.Η Ρεάλ μπήκε στο γήπεδο για να κυριαρχήσει με τη μπάλα, αλλά στο πρώτο κομμάτι του αγώνα δυσκολεύτηκε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων. Κόντρα στη ροή μάλιστα, οι Νυχτερίδες απείλησαν πρώτες στο 20΄με σουτάρα του Μαγιόλ, την οποία εξουδετέρωσε εντυπωσιακά ο Κουρτουά για να διώξει σε κόρνερ.Δευτερόλεπτα αργότερα ο Ροντρίγκες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Βέλγου, όμως ήταν εμφανώς εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε ποτέ. Κι αφού η Βαλένθια δεν έγραψε το 1-0 σε εκείνο το εκρηκτικό δίλεπτο, η ανώτερη Ρεάλ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα.Στο 28΄συγκεκριμένα, ο οποίος με ακόμα ένα φονικό σουτ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία του Ντιμιτριέφσκι για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.Οκτώ λεπτά αργότερα μάλιστα, η Ρεάλ έφτασε και σε δεύτερο τέρμα. Σε εκείνο το σημείο ο Μπέλιγχαμ πέρασε από τα αριστερά κι έκανε το γύρισμα προς την καρδιά της άμυνας,. Ο Τούρκος μάλιστα βρέθηκε κοντά και στο 3-0 με μακρινή προσπάθεια που εξουδετέρωσε ο Ντιμιτριέφσκι, ο οποίος στην εξέλιξη της φάσης είδε τον Ντιομαντέ να εκτελεί πάνω από την εστία από υποσχόμενη θέση.Η Ρεάλ μπήκε με ακόμα πιο άγριες διαθέσεις στο β΄μέρος, αλλά ο Ντιμιτριέφσκι κρατούσε γερά τη Βαλένθια στο ματς. Ο γκολκίπερ των Νυχτερίδων έβγαλε τρία τετ-α-τετ απέναντι σε Γκιουλέρ (55΄), Μπαπέ (56΄) και Μπέλιγχαμ (56΄), αλλά κάποια στιγμή λύγισε κι εκείνος. Στο 75΄κι έπειτα από όμορφη κάθετη του Γκιουλέρ στην πλάτη της άμυνας, ο Μπαπέ τον άδειασε με ντρίμπλα και σκόραρε σε κενό τέρμαΟ Γάλλος μάλιστα κέρδισε και την αποβολή του Γκαγιά στο 79΄για να ολοκληρώσει τον εφιάλτη της Βαλένθια, η οποία στο τελευταίο κομμάτι προσπάθησε απλώς αν αποτρέψει ένα τέταρτο γκολ και μοιραία περιορίστηκε στην προτελευταία θέση της La Liga.Βαλένθια (Χαβιέ Αγκίρε): Ντιμιτριέφσκι, Μαφέο (63΄Μαρτίνες), Πεπέλου, Ταρέγκα, Ντε Χάας (46΄Ριόχα), Γκάγια, Μαγιόλ, Ροντρίγκες (63΄Ούγκρινιτς), Γκέρα (82΄Βάσκεθ), Σαντίκ (59΄Μπλάσκεζ), ΝταντζούμαΡεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Τσουαμενί, Μπερνάρντο Σίλβα (83΄Καμαβινγκά), Γκιουλέρ (83΄Μπραΐμ Ντίαθ), Μπέλιγχαμ (90΄+1΄Πιτάρτς), Ντιομαντέ (83΄Έντρικ), Μπαπέ (90΄+1΄Εσπί)