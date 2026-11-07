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Γκαρίδο: Είναι ντροπή, χρειαζόμαστε περισσότερο επαγγελματισμό
Γκαρίδο: Είναι ντροπή, χρειαζόμαστε περισσότερο επαγγελματισμό
Μετά την ήττα του Βόλου από την Κηφισιά ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο ήταν έξαλλος με την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες του
Την ήττα με 3-1 από την Κηφισιά γνώρισε ο Βόλος που παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο στις δηλώσεις του στη Magenta TV μετά το τέλος της αναμέτρησης έκανε λόγο για έλλειψη επαγγελματισμού χαρακτηρίζοντας ντροπή την εικόνα της ομάδας του.
Αναλυτικά ο Γκαρίδο μίλησε:
Για το τι λείπει από την ομάδα και δεν μπορεί να κρατήσει το προβάδισμά του στα τελευταία παιχνίδια: «Πολλά πράγματα. Είναι ντροπή! Πολλά λάθη, απίστευτα λάθη για μια επαγγελματική ομάδα. Νομίζω πολλοί στην ομάδα δεν έχουν καταλάβει την κατάσταση. Παίζουν σαν να μην ξέρουν την κατάσταση της ομάδας. Χρειαζόμαστε περισσότερο επαγγελματισμό. Σε κάθε παιχνίδι γίνονται ανόητα λάθη, δεν είναι δυνατόν αυτό».
Για το αν μπορεί να λυθούν τα προβλήματα αυτά μέσω της προπόνησης, τώρα και με το διάστημα της διακοπής: «Είναι λάθη συγκέντρωσης, λάθη όλων των λαθών! Πρέπει να δουλέψουμε, να επιστρέψουν κι άλλα παιδιά που είχαν μείνει έξω καιρό. Αλλά πρέπει να συνεχίσουν μαζί μας αυτοί που μπορούν να είναι μαζί μας από εδώ και στο εξής».
Αναλυτικά ο Γκαρίδο μίλησε:
Για το τι λείπει από την ομάδα και δεν μπορεί να κρατήσει το προβάδισμά του στα τελευταία παιχνίδια: «Πολλά πράγματα. Είναι ντροπή! Πολλά λάθη, απίστευτα λάθη για μια επαγγελματική ομάδα. Νομίζω πολλοί στην ομάδα δεν έχουν καταλάβει την κατάσταση. Παίζουν σαν να μην ξέρουν την κατάσταση της ομάδας. Χρειαζόμαστε περισσότερο επαγγελματισμό. Σε κάθε παιχνίδι γίνονται ανόητα λάθη, δεν είναι δυνατόν αυτό».
Για το αν μπορεί να λυθούν τα προβλήματα αυτά μέσω της προπόνησης, τώρα και με το διάστημα της διακοπής: «Είναι λάθη συγκέντρωσης, λάθη όλων των λαθών! Πρέπει να δουλέψουμε, να επιστρέψουν κι άλλα παιδιά που είχαν μείνει έξω καιρό. Αλλά πρέπει να συνεχίσουν μαζί μας αυτοί που μπορούν να είναι μαζί μας από εδώ και στο εξής».
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