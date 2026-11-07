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Μουζακίτης για το ντεμπούτο του στην Premier League με τη Χαλ: Θα θυμάμαι όλη μου τη ζωή αυτή τη μέρα
Μουζακίτης για το ντεμπούτο του στην Premier League με τη Χαλ: Θα θυμάμαι όλη μου τη ζωή αυτή τη μέρα
Ευτυχισμένος για το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Χαλ στην Premier League ο Χρήστος Μουζακίτης
Στο παιχνίδι της Χαλ με την Άρσεναλ υπήρχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού σε αυτό αγωνίστηκαν οι Τζόλης, Τζολάκης και Μουζακίτης.
Για τον τελευταίο μάλιστα το συγκεκριμένο ματς είχε ξεχωριστή σημασία, αφού έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό και έπαιξε για πρώτη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
Με τη φανέλα της Χαλ είχε αγωνιστεί και στο EFL Cup στην αναμέτρηση με τη Σάντερλαντ. Τότε είχε παίξει για μισή ώρα με την ομάδα του να χάνει με σκορ 1-0.
Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε και ανάρτηση στα social media για την πρώτη του συμμετοχή στην Premier League. Δήλωσε χαρούμενος για το ντεμπούτο του, αλλά όχι για το γεγονός ότι η ομάδα του έχασε.
Αναλυτικά ο Μουζακίτης έγραψε:
«07/11/2026 θα είναι μια μέρα, την οποία θα θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Ο πρώτος μου αγώνας στην καλύτερη Λίγκα στον κόσμο δεν συνδυάστηκε με νίκη, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά για να πετύχουμε τους στόχους μας».
Για τον τελευταίο μάλιστα το συγκεκριμένο ματς είχε ξεχωριστή σημασία, αφού έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό και έπαιξε για πρώτη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
Με τη φανέλα της Χαλ είχε αγωνιστεί και στο EFL Cup στην αναμέτρηση με τη Σάντερλαντ. Τότε είχε παίξει για μισή ώρα με την ομάδα του να χάνει με σκορ 1-0.
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Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε και ανάρτηση στα social media για την πρώτη του συμμετοχή στην Premier League. Δήλωσε χαρούμενος για το ντεμπούτο του, αλλά όχι για το γεγονός ότι η ομάδα του έχασε.
Αναλυτικά ο Μουζακίτης έγραψε:
«07/11/2026 θα είναι μια μέρα, την οποία θα θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Ο πρώτος μου αγώνας στην καλύτερη Λίγκα στον κόσμο δεν συνδυάστηκε με νίκη, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά για να πετύχουμε τους στόχους μας».
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