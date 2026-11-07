Stoiximan Super League: Ανέβηκε 3ος με τριάρα στον Παναιτωλικό ο Άρης, διπλό η Κηφισιά, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Ανατροπή, γκολάρες και ο Βόλος... βυθίζεται. Η ομάδα της Θεσσαλίας προηγήθηκε μόλις στο 4ο με γκολ του Ουρτάδο αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.Στο 27’ οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα. Ο Εμπουλά έκανε τακουνάκι στον Πόμπο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και γύρισε προς τον Χριστόπουλο που με κοντινή προβολή έκανε το 1-1.Στο 72' από εκτέλεση κόρνερ, ο Πόμπο έπιασε ένα σουτ απ’ την πίσω ζώνη, ο Σιαμπάνης απέκρουσε κι ο Σαγκάλ που καιροφυλαχτούσε με τρομερό άλμα και κεφαλιά νίκησε όλους τους αμυντικούς του Βόλου κι έκανε το 1-2.Ο Βόλος προσπάθησε στη συνέχεια να βρει γκολ ισοφάρισης και στο 82’ ο Κάργας έκανε πολύ κακό τελείωμα έπειτα από σέντρα του Γκονζάλες στο πίσω δοκάρι, ενώ στο 90’ η Κηφισιά «τελείωσε» το ματς.Ο Μπένι έκλεψε ψηλά την μπάλα απ’ τον Κάργα και την κατάλληλη στιγμή «έσπασε» την μπάλα προς τον Σαγκάλ, ο οποίος δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.Βόλος-Κηφισιά 1-3Άρης-Παναιτωλικός 3-017:00 Αστέρας Τρίπολης - Καλαμάτα17:00 ΑΕΚ-Λεβαδειακός17:30 Ηρακλής-Παναθηναϊκός18:30 ΟΦΗ - Ατρόμητος21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ1. Παναθηναϊκός 242. Ολυμπιακός 223. Άρης 194. ΠΑΟΚ 185. ΑΕΚ 176. ΟΦΗ 167. Κηφισιά 148. Καλαμάτα 119. Ηρακλής 1010. Παναιτωλικός 911. Λεβαδειακός 612. Αστέρας Τρίπολης 613. Ατρόμητος 514. Βόλος 0*Άρης, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Βόλος έχουν 10 αγώνες, η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος έχουν 8.