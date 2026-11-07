Stoiximan Super League: Ανέβηκε 3ος με τριάρα στον Παναιτωλικό ο Άρης, διπλό η Κηφισιά, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Stoiximan Super League: Ανέβηκε 3ος με τριάρα στον Παναιτωλικό ο Άρης, διπλό η Κηφισιά, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία
Ο Άρης 3-0 τον Παναιτωλικό στο Βικελίδης, η Κηφισιά 3-1 τον Βόλο ο οποίος παραμένει στο μηδέν - Το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ δεσπόζει στο πρόγραμμα της Κυριακής στη Stoiximan Super League
Με δύο αγώνες άνοιξε το Σάββατο η 10η ημέρα της Stoiximan Super League.
Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες αφού επικράτησε 3-0 του Παναιτωλικού στη Θεσσαλονίκη και η Κηφισιά πέρασε από το Πανθεσσαλικό κερδίζοντας 3-1 τον Βόλο.
Ο Άρης ανέβηκε στην 3η θέση ενώ από την άλλη ο Βόλος έχει κολλήσει στο μηδέν. Η 10η ημέρα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Κυριακή.
Το παιχνίδι που κλέβει την παράσταση είναι το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Ηρακλή και η ΑΕΚ υποδέχεται τον ανεβασμένο Λεβαδειακό.
Άρης - Παναιτωλικός 3-0
Επιστροφή στις νίκες για τον Άρη. Μετά την τριάρα από τον Λεβαδειακό έριξε τρία στον Παναιτωλικό και ανέβηκε στην 3η θέση.
Από την άλλη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου «βουλιάζει» αφού μετά το καλό της ξεκίνημα έχει 7 σερί ήττες!
Ο Κουαμέ έκλεψε την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τον Μπάσι, ο Γκαρέ έκανε τη σέντρα και με κοντινή, δυνατή κεφαλιά ο Καντεβέρε άνοιξε το σκορ, στο 11ο λεπτό.
Ο Παναιτωλικός πίεσε για την ισοφάριση αλλά ο Άρης μπήκε δυνατά στο 2ο μέρος και πήρε το παιχνίδι.
Στο 49' από γύρισμα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, ο Γκαρέ σούταρε, ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση, αλλά ο Καντεβέρε πήρε το «ριμπάουντ» και με διαγώνιο, σκαστό σουτ έκανε το 2-0, στο 49’.
Εννέα λεπτά μετά, το ματς ουσιαστικά... τελείωσε. Ο Ράτσιτς με τρομερή ενέργεια από το κέντρο, τράβηξε πάνω του πέντε αντιπάλους, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Γιαννιώτα που με δεξί πλασέ διαμόρφωσε το 3-0.
Βόλος - Κηφισιά 1-3
Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες αφού επικράτησε 3-0 του Παναιτωλικού στη Θεσσαλονίκη και η Κηφισιά πέρασε από το Πανθεσσαλικό κερδίζοντας 3-1 τον Βόλο.
Ο Άρης ανέβηκε στην 3η θέση ενώ από την άλλη ο Βόλος έχει κολλήσει στο μηδέν. Η 10η ημέρα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Κυριακή.
Το παιχνίδι που κλέβει την παράσταση είναι το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Ηρακλή και η ΑΕΚ υποδέχεται τον ανεβασμένο Λεβαδειακό.
Άρης - Παναιτωλικός 3-0
Επιστροφή στις νίκες για τον Άρη. Μετά την τριάρα από τον Λεβαδειακό έριξε τρία στον Παναιτωλικό και ανέβηκε στην 3η θέση.
Από την άλλη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου «βουλιάζει» αφού μετά το καλό της ξεκίνημα έχει 7 σερί ήττες!
Ο Κουαμέ έκλεψε την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τον Μπάσι, ο Γκαρέ έκανε τη σέντρα και με κοντινή, δυνατή κεφαλιά ο Καντεβέρε άνοιξε το σκορ, στο 11ο λεπτό.
Ο Παναιτωλικός πίεσε για την ισοφάριση αλλά ο Άρης μπήκε δυνατά στο 2ο μέρος και πήρε το παιχνίδι.
Στο 49' από γύρισμα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, ο Γκαρέ σούταρε, ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση, αλλά ο Καντεβέρε πήρε το «ριμπάουντ» και με διαγώνιο, σκαστό σουτ έκανε το 2-0, στο 49’.
Εννέα λεπτά μετά, το ματς ουσιαστικά... τελείωσε. Ο Ράτσιτς με τρομερή ενέργεια από το κέντρο, τράβηξε πάνω του πέντε αντιπάλους, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Γιαννιώτα που με δεξί πλασέ διαμόρφωσε το 3-0.
Βόλος - Κηφισιά 1-3
Ανατροπή, γκολάρες και ο Βόλος... βυθίζεται. Η ομάδα της Θεσσαλίας προηγήθηκε μόλις στο 4ο με γκολ του Ουρτάδο αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.
Στο 27’ οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα. Ο Εμπουλά έκανε τακουνάκι στον Πόμπο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και γύρισε προς τον Χριστόπουλο που με κοντινή προβολή έκανε το 1-1.
Στο 72' από εκτέλεση κόρνερ, ο Πόμπο έπιασε ένα σουτ απ’ την πίσω ζώνη, ο Σιαμπάνης απέκρουσε κι ο Σαγκάλ που καιροφυλαχτούσε με τρομερό άλμα και κεφαλιά νίκησε όλους τους αμυντικούς του Βόλου κι έκανε το 1-2.
Ο Βόλος προσπάθησε στη συνέχεια να βρει γκολ ισοφάρισης και στο 82’ ο Κάργας έκανε πολύ κακό τελείωμα έπειτα από σέντρα του Γκονζάλες στο πίσω δοκάρι, ενώ στο 90’ η Κηφισιά «τελείωσε» το ματς.
Ο Μπένι έκλεψε ψηλά την μπάλα απ’ τον Κάργα και την κατάλληλη στιγμή «έσπασε» την μπάλα προς τον Σαγκάλ, ο οποίος δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (10η)
Σάββατο (7/11)
Βόλος-Κηφισιά 1-3
Άρης-Παναιτωλικός 3-0
Κυριακή (8/11)
17:00 Αστέρας Τρίπολης - Καλαμάτα
17:00 ΑΕΚ-Λεβαδειακός
17:30 Ηρακλής-Παναθηναϊκός
18:30 ΟΦΗ - Ατρόμητος
21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
H Βαθμολογία (Σε 9 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. Άρης 19
4. ΠΑΟΚ 18
5. ΑΕΚ 17
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 14
8. Καλαμάτα 11
9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11. Λεβαδειακός 6
12. Αστέρας Τρίπολης 6
13. Ατρόμητος 5
14. Βόλος 0
*Άρης, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Βόλος έχουν 10 αγώνες, η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος έχουν 8.
Στο 27’ οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα. Ο Εμπουλά έκανε τακουνάκι στον Πόμπο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και γύρισε προς τον Χριστόπουλο που με κοντινή προβολή έκανε το 1-1.
Στο 72' από εκτέλεση κόρνερ, ο Πόμπο έπιασε ένα σουτ απ’ την πίσω ζώνη, ο Σιαμπάνης απέκρουσε κι ο Σαγκάλ που καιροφυλαχτούσε με τρομερό άλμα και κεφαλιά νίκησε όλους τους αμυντικούς του Βόλου κι έκανε το 1-2.
Ο Βόλος προσπάθησε στη συνέχεια να βρει γκολ ισοφάρισης και στο 82’ ο Κάργας έκανε πολύ κακό τελείωμα έπειτα από σέντρα του Γκονζάλες στο πίσω δοκάρι, ενώ στο 90’ η Κηφισιά «τελείωσε» το ματς.
Ο Μπένι έκλεψε ψηλά την μπάλα απ’ τον Κάργα και την κατάλληλη στιγμή «έσπασε» την μπάλα προς τον Σαγκάλ, ο οποίος δεν αστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (10η)
Σάββατο (7/11)
Βόλος-Κηφισιά 1-3
Άρης-Παναιτωλικός 3-0
Κυριακή (8/11)
17:00 Αστέρας Τρίπολης - Καλαμάτα
17:00 ΑΕΚ-Λεβαδειακός
17:30 Ηρακλής-Παναθηναϊκός
18:30 ΟΦΗ - Ατρόμητος
21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
H Βαθμολογία (Σε 9 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. Άρης 19
4. ΠΑΟΚ 18
5. ΑΕΚ 17
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 14
8. Καλαμάτα 11
9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11. Λεβαδειακός 6
12. Αστέρας Τρίπολης 6
13. Ατρόμητος 5
14. Βόλος 0
*Άρης, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Βόλος έχουν 10 αγώνες, η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος έχουν 8.
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