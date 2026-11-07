Νεαρός με το όνομα Σμιντ γίνεται viral στις ΗΠΑ για τις ικανότητές του στο μπάσκετ, δείτε βίντεο

Ο πιτσιρικάς από την Αμερική που έχει το ίδιο επώνυμο με τον Όσκαρ Σμιντ έχει χιλιάδες likes στις αναρτήσεις του ενώ τα views του έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο