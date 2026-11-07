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Νεαρός με το όνομα Σμιντ γίνεται viral στις ΗΠΑ για τις ικανότητές του στο μπάσκετ, δείτε βίντεο
Νεαρός με το όνομα Σμιντ γίνεται viral στις ΗΠΑ για τις ικανότητές του στο μπάσκετ, δείτε βίντεο
Ο πιτσιρικάς από την Αμερική που έχει το ίδιο επώνυμο με τον Όσκαρ Σμιντ έχει χιλιάδες likes στις αναρτήσεις του ενώ τα views του έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο
Ο Κάμερον Σμιντ είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή, ίσως , ο πιο viral παίκτης μπάσκετ στον κόσμο.
Δεν είναι επαγγελματίας αλλά τα όσα κάνει μέσα στα παρκέ το βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι δίχως υπερβολή. Υπάρχουν αναρτήσεις του που έχουν κοντά στα πέντε εκατομμύρια likes ενώ συνολικά τα views του έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο.
Ο πιτσιρικάς από τις ΗΠΑ έχει εφόδιο βέβαια το ίδιο επώνυμο με τον Όσκαρ Σμιντ. Έναν από τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ, τον Βραζιλιάνο σταρ που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2026.
Ο Κάμερον Σμιντ έχει όλα τα φόντα για να γίνεται viral. Έχει εκπληκτικό σουτ, είναι αγαπητός από συμπαίκτες και αντιπάλους και φυσικά φορά φανέλες με το Νο23. Μετά τα καλάθια, πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του σώμα με σώμα, σε στιγμιότυπα που είναι φανερό πως τα χαίρονται όλοι.
Ο Σμιντ, ωστόσο, δεν είναι μόνο καλός μέσα στα παρκέ αλλά και στο να... αυτοτρολάρεται. Συνεργασίες με αλυσίδες φαγητού αλλά και φωτογραφίες με τους σταρ της αγαπημένης του ομάδας, της Οκλαχόμα. Κοινή επεξεργασμένη βέβαια φωτό με Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και ΜακΚέιν.
Αποτελεί μέλος των Gremlin University, μιας ομάδας που έχουν φτιάξει παιδιά που παίζουν καλό μπάσκετ αλλά όπως και ο Σμιντ είναι viral σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Δεν είναι επαγγελματίας αλλά τα όσα κάνει μέσα στα παρκέ το βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι δίχως υπερβολή. Υπάρχουν αναρτήσεις του που έχουν κοντά στα πέντε εκατομμύρια likes ενώ συνολικά τα views του έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο.
Ο πιτσιρικάς από τις ΗΠΑ έχει εφόδιο βέβαια το ίδιο επώνυμο με τον Όσκαρ Σμιντ. Έναν από τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ, τον Βραζιλιάνο σταρ που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2026.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Κάμερον Σμιντ έχει όλα τα φόντα για να γίνεται viral. Έχει εκπληκτικό σουτ, είναι αγαπητός από συμπαίκτες και αντιπάλους και φυσικά φορά φανέλες με το Νο23. Μετά τα καλάθια, πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του σώμα με σώμα, σε στιγμιότυπα που είναι φανερό πως τα χαίρονται όλοι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Σμιντ, ωστόσο, δεν είναι μόνο καλός μέσα στα παρκέ αλλά και στο να... αυτοτρολάρεται. Συνεργασίες με αλυσίδες φαγητού αλλά και φωτογραφίες με τους σταρ της αγαπημένης του ομάδας, της Οκλαχόμα. Κοινή επεξεργασμένη βέβαια φωτό με Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και ΜακΚέιν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αποτελεί μέλος των Gremlin University, μιας ομάδας που έχουν φτιάξει παιδιά που παίζουν καλό μπάσκετ αλλά όπως και ο Σμιντ είναι viral σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
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