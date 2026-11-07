Ισπανία: Γυναίκα διαιτητής έκλαψε κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ
SPORTS
Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα Κάντιθ Ρεάλ Οβιέδο

Ισπανία: Γυναίκα διαιτητής έκλαψε κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ

Η Μάρτα Ουέρτα από την Τενερίφη δεν άντεξε πριν τη σέντρα του αγώνα της Καντίθ με την Οβιέδο για τη Segunda Division

Ισπανία: Γυναίκα διαιτητής έκλαψε κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ
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Ο θάνατος του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης Χεσούς ντε Μιγκέλ συγκλόνισε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. 

Πριν την έναρξη των αγώνων για τα ευρωπαϊκά κύπελλα είχε τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του και αντίστοιχες εκδηλώσεις υπήρξαν και στα σημερινά ματς (7/11) στην Ισπανία. Τόσο στην Primera όσο και στη Segunda Division. 

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή, που έγινε πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Κάντιθ με τη Ρεάλ Οβιέδο. Η διαιτητής Μάρτα Ουέρτα δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Χεσους ντε ΜΙγκέλ. Η διαιτητής είναι από την περιοχή της Τενερίφης.

 Εκδηλώσεις μνήμης για τον αδικοχαμένο επιθετικό υπήρξαν, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων και στην Primera Division. Στεφάνια στη μνήμη του, ενός λεπτού σιγή αλλά και διακοπή των αναμετρήσεων στο 9ο λεπτό (φορούσε το 9 στη φανέλα του) προκειμένου ο κόσμος να χειροκροτήσει. 

Οι παίκτες όλων των ομάδων μπήκαν στα γήπεδα με φανέλα με το νούμερο του και το όνομά του Χέσους ντε Μιγκέλ. 

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