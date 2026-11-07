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Ισπανία: Γυναίκα διαιτητής έκλαψε κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ
Ισπανία: Γυναίκα διαιτητής έκλαψε κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής για τον Χεσούς ντε Μιγκέλ
Η Μάρτα Ουέρτα από την Τενερίφη δεν άντεξε πριν τη σέντρα του αγώνα της Καντίθ με την Οβιέδο για τη Segunda Division
Ο θάνατος του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης Χεσούς ντε Μιγκέλ συγκλόνισε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Πριν την έναρξη των αγώνων για τα ευρωπαϊκά κύπελλα είχε τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του και αντίστοιχες εκδηλώσεις υπήρξαν και στα σημερινά ματς (7/11) στην Ισπανία. Τόσο στην Primera όσο και στη Segunda Division.
Συγκλονιστική ήταν η στιγμή, που έγινε πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Κάντιθ με τη Ρεάλ Οβιέδο. Η διαιτητής Μάρτα Ουέρτα δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Χεσους ντε ΜΙγκέλ. Η διαιτητής είναι από την περιοχή της Τενερίφης.
Πριν την έναρξη των αγώνων για τα ευρωπαϊκά κύπελλα είχε τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του και αντίστοιχες εκδηλώσεις υπήρξαν και στα σημερινά ματς (7/11) στην Ισπανία. Τόσο στην Primera όσο και στη Segunda Division.
Συγκλονιστική ήταν η στιγμή, που έγινε πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Κάντιθ με τη Ρεάλ Οβιέδο. Η διαιτητής Μάρτα Ουέρτα δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Χεσους ντε ΜΙγκέλ. Η διαιτητής είναι από την περιοχή της Τενερίφης.
Εκδηλώσεις μνήμης για τον αδικοχαμένο επιθετικό υπήρξαν, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων και στην Primera Division. Στεφάνια στη μνήμη του, ενός λεπτού σιγή αλλά και διακοπή των αναμετρήσεων στο 9ο λεπτό (φορούσε το 9 στη φανέλα του) προκειμένου ο κόσμος να χειροκροτήσει.
😢 Las lágrimas de la árbitra del Comité tinerfeño Marta Huerta de Aza en el minuto de silencio por Jesús de Miguel nos representan a todos 🖤 #CádizRealOviedo https://t.co/JGy7N0Aphu— LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA) November 7, 2026
Οι παίκτες όλων των ομάδων μπήκαν στα γήπεδα με φανέλα με το νούμερο του και το όνομά του Χέσους ντε Μιγκέλ.
💫 Tribute in memory of Jesús de Miguel. https://t.co/rqh1naFOxb— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 7, 2026
A standing ovation in the 9th minute in memory of Jesús de Miguel. Valencia - Real Madrid https://t.co/L8jg7swSpX— Jems★ (@anjemundips) November 7, 2026
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