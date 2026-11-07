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Stoiximan GBL: Εύκολα η Καρδίτσα 90-73 τον Προμηθέα
Stoiximan GBL: Εύκολα η Καρδίτσα 90-73 τον Προμηθέα
Η Καρδίτσα πέρασε εύκολα από την Πάτρα επικρατώντας με 90-73 του Προμηθέα κυριαρχώντας απόλυτα στο παρκέ
Παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ για τρία δεκάλεπτα και έχοντας πλουραλισμό στο σκοράρισμα η Καρδίτσα έκανε επίδειξη δύναμης (90-73) στο «Δ. Τόφαλος» κόντρα στον Προμηθέα για την 6η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Οι Θεσσαλοί με τους Τζέιβιερ Φράνσις (21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κέιλιν Τζάκσον (19 πόντους, 6 ριμπάουντ) και Τζάστιν Τέρνερ (17 πόντους, 3 ριμπάουντ) μετά το πρώτο δεκάλεπτο πάτησαν... γκάζι και έφτασαν στην 4η νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Την ίδια στιγμή οι Πατρινοί με τον Νιού Γουίλιαμς να έχει 17 πόντους και τον Κένταλ Κόλεμαν να σημειώνει 14 πόντους και να μαζεύει 10 ριμπάουντ πάλεψαν, αλλά δεν είχαν πολλές επιλογές. Πλέον ο Προμηθέας έχει ρεκόρ 1-5 και παραμένει στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.
Προμηθέας-Καρδίτσα: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών τον Νιού Γουίλιαμς ο Προμηθέας είχε το «πάνω χέρι» (17-15 στο 10'), καθώς οι παίκτες της Καρδίτσας έδειξαν να αιφνιδιάζονται από τον αντίπαλο τους.
Ωστόσο, από το δεύτερο 10λεπτο με το επιμέρους 20-32 οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου «έχτισαν» μια διαφορά 10 πόντων (37-47 στο 20') που οφείλονταν στους Τζάστιν Τέρνερ (14 πόντους), Τζέιβιερ Φράνσις (10 πόντους) και Απόστολο Ρούμογλου (7 πόντους). Μάλιστα, οι Θεσσαλοί είχαν 10 ασίστ για 3 λάθη.
Η Καρδίτσα έμοιαζε να μην έχει λύσεις επιθετικά πέραν των Γουίλιαμς και Κόλεμαν και σταδιακά απομακρύνονταν από τον αντίπαλο της, έχοντας 9 λάθη και 11 ασίστ.
Στο τρίτο 10λεπτο η Καρδίτσα πίεσε περισσότερο στα γκαρντ τους Πατρινούς και με 5 σερί πόντους (τρίποντο και δίποντο) του ΜακΡέι βρέθηκε στο +14 (49-63 στο 28') και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο με εξαιρετικό καλάθι του Νίκου Γκίκα (51-67 στο 30').
Οι γηπεδούχοι έπαιξαν το τελευταίο τους χαρτί στο τέταρτο δεκάλεπτο πιέζοντας σε όλο το γήπεδο και με καλάθια των Γουίλιαμς, Κόλεμαν και του Κάθμπερτσον πλησίασαν στους 7 πόντους (71-78 στο 35.30-''). Εκεί, ο Τέρνερ, ο Τζάκσον και ο Φράνσις σήκωσαν το βάρος επιθετικά ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (71-85 στο 38') «κλειδώνοντας τη νίκη για την Καρδίτσα.
Πηγή: Gazzetta
Οι Θεσσαλοί με τους Τζέιβιερ Φράνσις (21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Κέιλιν Τζάκσον (19 πόντους, 6 ριμπάουντ) και Τζάστιν Τέρνερ (17 πόντους, 3 ριμπάουντ) μετά το πρώτο δεκάλεπτο πάτησαν... γκάζι και έφτασαν στην 4η νίκη τους στο πρωτάθλημα.
Την ίδια στιγμή οι Πατρινοί με τον Νιού Γουίλιαμς να έχει 17 πόντους και τον Κένταλ Κόλεμαν να σημειώνει 14 πόντους και να μαζεύει 10 ριμπάουντ πάλεψαν, αλλά δεν είχαν πολλές επιλογές. Πλέον ο Προμηθέας έχει ρεκόρ 1-5 και παραμένει στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.
Προμηθέας-Καρδίτσα: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών τον Νιού Γουίλιαμς ο Προμηθέας είχε το «πάνω χέρι» (17-15 στο 10'), καθώς οι παίκτες της Καρδίτσας έδειξαν να αιφνιδιάζονται από τον αντίπαλο τους.
Ωστόσο, από το δεύτερο 10λεπτο με το επιμέρους 20-32 οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου «έχτισαν» μια διαφορά 10 πόντων (37-47 στο 20') που οφείλονταν στους Τζάστιν Τέρνερ (14 πόντους), Τζέιβιερ Φράνσις (10 πόντους) και Απόστολο Ρούμογλου (7 πόντους). Μάλιστα, οι Θεσσαλοί είχαν 10 ασίστ για 3 λάθη.
Η Καρδίτσα έμοιαζε να μην έχει λύσεις επιθετικά πέραν των Γουίλιαμς και Κόλεμαν και σταδιακά απομακρύνονταν από τον αντίπαλο της, έχοντας 9 λάθη και 11 ασίστ.
Στο τρίτο 10λεπτο η Καρδίτσα πίεσε περισσότερο στα γκαρντ τους Πατρινούς και με 5 σερί πόντους (τρίποντο και δίποντο) του ΜακΡέι βρέθηκε στο +14 (49-63 στο 28') και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο με εξαιρετικό καλάθι του Νίκου Γκίκα (51-67 στο 30').
Οι γηπεδούχοι έπαιξαν το τελευταίο τους χαρτί στο τέταρτο δεκάλεπτο πιέζοντας σε όλο το γήπεδο και με καλάθια των Γουίλιαμς, Κόλεμαν και του Κάθμπερτσον πλησίασαν στους 7 πόντους (71-78 στο 35.30-''). Εκεί, ο Τέρνερ, ο Τζάκσον και ο Φράνσις σήκωσαν το βάρος επιθετικά ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (71-85 στο 38') «κλειδώνοντας τη νίκη για την Καρδίτσα.
Πηγή: Gazzetta
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