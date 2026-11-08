Η Αργεντινή προσφεύγει στο CAS κατά των ποινών της FIFA για τα επεισόδια στον τελικό του Μουντιάλ

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα προσφύγει στο Διεθνές Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), αμφισβητώντας τις κυρώσεις που της επέβαλε η FIFA για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τον τελικό του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία.Ο Αργεντινός μέσος Λεάντρο Παρέδες τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 10 αγωνιστικών απ’ τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εξαιτίας των συμπλοκών που ακολούθησαν την ήττα της εθνικής ομάδας της χώρας του από τη «Ρόχα» με 1-0 στην παράταση. Παράλληλα, στην AFA επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 321.000 δολαρίων για τα προσβλητικά συνθήματα που ακούστηκαν από τους φιλάθλους της «Αλμπισελέστε».Σε ανακοίνωσή της, η αργεντίνικη ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι παρέλαβε τις αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA, στην οποία είχε προσφύγει, χωρίς ωστόσο να πετύχει την ανατροπή των ποινών που είχαν επιβληθεί τόσο στον Παρέδες όσο και στην ίδια.Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η AFA γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καταθέσει προσφυγή στο CAS, το οποίο εδρεύει στη Λοζάνη.