Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ολυμπιακός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ και τον Αλγουαθίλ για το πανό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ και τον Αλγουαθίλ για το πανό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Το ντέρμπι των αιωνίων θα έχει και τρίτο ημίχρονο καθώς η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τόσο την ΠΑΕ Ολυμπιακός όσο και τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ
Το κορέο που «ανέβασαν» οι φίλοι του Ολυμπιακού και το οποίο πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αλλά και το πανό που είχαν κρεμάσει σε άλλη θύρα οι ερυθρόλευκοι οπαδοί, προκάλεσαν την παρέμβαση της ΔΕΑΒ η οποία κάλεσε την ΠΑΕ σε ακρόαση όπου αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της «φερόμενης παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων» (την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και ο Βάσκος τεχνικός) και της «φερόμενης ρατσιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αθλητισμό, εντός αθλητικής εγκατάστασης»
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρει:
«Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναφορικά με
α) φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων,
β) φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό, εντός αθλητικής εγκατάστασης,
πράξεις πού φέρονται ότι έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027, με την ανάρτηση από φιλάθλους της
i) κορεό, που απεικόνιζε βίαιο στιγμιότυπο από παλαιότερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στο οποίο εμφαίνεται αθλητής του Ολυμπιακού να έχει εγκλωβίσει στο έδαφος, ανάμεσα στα πόδια του, αθλητή του Παναθηναϊκού, καθώς και ένα πανό σε κοντινή από το κορεό απόσταση, που ανέγραφε «Βάλτε μυαλό στην πράσινη πουτάνα»,
β) με την ανάρτηση ετέρου πανό που ανέγραφε «ΜΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ GAY» (τη λέξη GAY με πράσινο χρώμα), το οποίο φέρεται να χρησιμοποιεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ως μέσον χλευασμού.
Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
3. Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, τoν Προπονητή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ALGUACIL BARRENECHEA JOCEBA IMANOL, αναφορικά με φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, που φέρεται ότι έλαβε από αυτόν χώρα λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027,
με επανειλημμένη ανάρτηση στα social media (Instagram) φωτογραφίας με το κορεό που είχαν αναρτήσει, κατά τα προεκτεθέντα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον αγώνα, που φέρεται να παροτρύνει σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος των φιλάθλων των φιλοξενουμένων, καθ’ όσον η φωτογραφία αυτή φαίνεται να υποδηλώνει σαφώς την άσκηση βίας κατ’ αυτών.
Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.»
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρει:
«Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναφορικά με
α) φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων,
β) φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό, εντός αθλητικής εγκατάστασης,
πράξεις πού φέρονται ότι έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027, με την ανάρτηση από φιλάθλους της
i) κορεό, που απεικόνιζε βίαιο στιγμιότυπο από παλαιότερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στο οποίο εμφαίνεται αθλητής του Ολυμπιακού να έχει εγκλωβίσει στο έδαφος, ανάμεσα στα πόδια του, αθλητή του Παναθηναϊκού, καθώς και ένα πανό σε κοντινή από το κορεό απόσταση, που ανέγραφε «Βάλτε μυαλό στην πράσινη πουτάνα»,
β) με την ανάρτηση ετέρου πανό που ανέγραφε «ΜΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ GAY» (τη λέξη GAY με πράσινο χρώμα), το οποίο φέρεται να χρησιμοποιεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ως μέσον χλευασμού.
Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
3. Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, τoν Προπονητή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ALGUACIL BARRENECHEA JOCEBA IMANOL, αναφορικά με φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, που φέρεται ότι έλαβε από αυτόν χώρα λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027,
με επανειλημμένη ανάρτηση στα social media (Instagram) φωτογραφίας με το κορεό που είχαν αναρτήσει, κατά τα προεκτεθέντα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον αγώνα, που φέρεται να παροτρύνει σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος των φιλάθλων των φιλοξενουμένων, καθ’ όσον η φωτογραφία αυτή φαίνεται να υποδηλώνει σαφώς την άσκηση βίας κατ’ αυτών.
Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.»
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