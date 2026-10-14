Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ξέσπασμα Ντόρσεϊ για τον χρόνο του στον Ολυμπιακό: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»
Ξέσπασμα Ντόρσεϊ για τον χρόνο του στον Ολυμπιακό: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατηγορεί το προπονητικό επιτελείο πως μειώθηκε ο χρόνος του στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -28 και κέρδισε με 102-97 στην παράταση την Βαλένθια, σε ένα παιχνίδι που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αγωνίστηκε για μόλις πέντε λεπτά. Ο διεθνής γκαρντ, φαίνεται πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με το πως του συμπεριφέρονται στην ομάδα.
Με το συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι του 2027 και τον χρόνο συμμετοχής του στα τελευταία ματς να είναι μειωμένος, ο Ντόρσεϊ «ξέσπασε» μέσω των social media.
Ο ίδιος, έκανε ένα σχόλιο στα social media του Triple Threat Show στο κανάλι Amerikanos24 και έγραψε: «γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν»;
Το post του Ντόρσεϊ
«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!
Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».
Με το συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι του 2027 και τον χρόνο συμμετοχής του στα τελευταία ματς να είναι μειωμένος, ο Ντόρσεϊ «ξέσπασε» μέσω των social media.
Ο ίδιος, έκανε ένα σχόλιο στα social media του Triple Threat Show στο κανάλι Amerikanos24 και έγραψε: «γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν»;
Το post του Ντόρσεϊ
«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!
Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».
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