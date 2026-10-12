Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε viral δίπλα στον… γίγαντα Γιάο Μινγκ σε φιλικό αγώνα του ΝΒΑ στη Κίνα, δείτε βίντεο
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε viral δίπλα στον… γίγαντα Γιάο Μινγκ σε φιλικό αγώνα του ΝΒΑ στη Κίνα, δείτε βίντεο
Ο 51χρονος πρώην Άγγλος ποδοσφαιριστής έχει ύψος 1,80 μέτρα, ενώ ο 46χρονος Κινέζος πρώην ΝΒΑερ βλέπει τον κόσμο από τα 2,29 μέτρα
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρέθηκε δίπλα στον γίγαντα, Γιαό Μινγκ, σε φιλική αναμέτρηση του ΝΒΑ στη Κίνα. Ο 51χρονος Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής και ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι παρακολούθησε τον αγώνα από τα court seats του γηπέδου διπλά από τον 46χρονο Κινέζο πρώην σέντερ του ΝΒΑ και έγινε... viral.
Οι δύο αθλητές συγκέντρωσαν τα βλέμματα πάνω τους όχι μόνο εξαιτίας της φήμης τους, αλλά και εξαιτίας της χαοτικής διαφοράς ύψους, καθώς ο Κινέζος βλέπει τον κόσμο από τα 2,29 μέτρα, ενώ ο Άγγλος από τα 1,80 μέτρα.
Νέα εκπομπή στο Netflix
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Μπέκαμ ετοιμάζεται για μια νέα συνεργασία με το Netflix, καθώς το ντοκιμαντέρ του 2023 με τίτλο «Beckham» εκτόξευσε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Ο επιχειρηματικός συνεργάτης του, Τζέιμι Σάλτερ, μίλησε για τη συμφωνία στο συνέδριο Leaders στο Στάμφορντ Μπριτζ.
«Μετά το ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ στο Netflix, ετοιμάζει περισσότερα επεισόδια με το κανάλι. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και το Netflix ετοιμάζουν ακόμη μία εκπομπή, κάτι που είναι πραγματικά υπέροχο», ανέφερε ο Σάλτερ.
«Η τελευταία σειρά εκτόξευσε την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Παράλληλα, η επιχείρηση της Βικτόρια απογειώνεται τώρα μετά τη δική της σειρά ντοκιμαντέρ. Σίγουρα θα τον δείτε να δημιουργεί περισσότερο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μεταφέρει το μήνυμα στον καταναλωτή».
Οι δύο αθλητές συγκέντρωσαν τα βλέμματα πάνω τους όχι μόνο εξαιτίας της φήμης τους, αλλά και εξαιτίας της χαοτικής διαφοράς ύψους, καθώς ο Κινέζος βλέπει τον κόσμο από τα 2,29 μέτρα, ενώ ο Άγγλος από τα 1,80 μέτρα.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Μπέκαμ στον λογαριασμό του στο Instagram, έγραψε «τελευταία βραδιά των nba China Games… χάρηκα πολύ που ξαναείδα τον παλιό μου φίλο Γιάο».
Yao Ming & David Beckham taking in Game 2 of the NBA China Games 2026 🤩 https://t.co/MGYdGEzFsy— NBA (@NBA) October 11, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Νέα εκπομπή στο Netflix
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Μπέκαμ ετοιμάζεται για μια νέα συνεργασία με το Netflix, καθώς το ντοκιμαντέρ του 2023 με τίτλο «Beckham» εκτόξευσε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Ο επιχειρηματικός συνεργάτης του, Τζέιμι Σάλτερ, μίλησε για τη συμφωνία στο συνέδριο Leaders στο Στάμφορντ Μπριτζ.
«Μετά το ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ στο Netflix, ετοιμάζει περισσότερα επεισόδια με το κανάλι. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και το Netflix ετοιμάζουν ακόμη μία εκπομπή, κάτι που είναι πραγματικά υπέροχο», ανέφερε ο Σάλτερ.
«Η τελευταία σειρά εκτόξευσε την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Παράλληλα, η επιχείρηση της Βικτόρια απογειώνεται τώρα μετά τη δική της σειρά ντοκιμαντέρ. Σίγουρα θα τον δείτε να δημιουργεί περισσότερο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μεταφέρει το μήνυμα στον καταναλωτή».
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