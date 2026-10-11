Η selfie του Σάλιακα με τον Ρέτσο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, δείτε φωτογραφία
Η selfie του Σάλιακα με τον Ρέτσο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, δείτε φωτογραφία
Ο Μανώλης Σάλιακας άφησε με 10 την ομάδα του αλλά χάρις στο γκολ του Ρέτσου ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Πρωταγωνιστικής της αναμέτρησης ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος έκρινε το αποτέλεσμα, με το γκολ που σημείωσε στο πρώτο μέρος. Εκτός από το τέρμα που σημείωσε, ο Έλληνας στόπερ πήρε άριστα και στα αμυντικά του καθήκοντα.
Από την άλλη ο Μανώλης Σάλιακας ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους», αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η αποβολή του δεν στοίχισε στην εξέλιξη του αποτελέσματος, με τον ίδιο να πανηγυρίζει τη νίκη παρέα με τον Ρέτσο.
Συγκεκριμένα ο μπακ του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα ανέβασε μία selfie με τον διεθνή αμυντικό από τα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων».
Πρωταγωνιστικής της αναμέτρησης ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος έκρινε το αποτέλεσμα, με το γκολ που σημείωσε στο πρώτο μέρος. Εκτός από το τέρμα που σημείωσε, ο Έλληνας στόπερ πήρε άριστα και στα αμυντικά του καθήκοντα.
Από την άλλη ο Μανώλης Σάλιακας ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους», αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η αποβολή του δεν στοίχισε στην εξέλιξη του αποτελέσματος, με τον ίδιο να πανηγυρίζει τη νίκη παρέα με τον Ρέτσο.
Συγκεκριμένα ο μπακ του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα ανέβασε μία selfie με τον διεθνή αμυντικό από τα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων».
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