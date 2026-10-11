Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Ελ Κααμπί συμμετείχε στους πανηγυρισμούς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, βίντεο
Ο Ελ Κααμπί συμμετείχε στους πανηγυρισμούς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, βίντεο
Μετά το τέλος του αγώνα του ντέρμπι ο Ελ Κααμπί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τους συμπαίκτες του και φυσικά τον Παναγιώτη Ρέτσο
Πανηγυρικό ήταν το κλίμα στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» χάρηκαν με τη ψυχή τους τη νίκη επί των «πράσινων» με τον Παναγιώτη Ρέτσο να βρίσκεται στο επίκεντρο, αφού έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
Στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα βρέθηκε και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Με την πατερίτσα ο Μαροκινός μπήκε στο γήπεδο χαμογελαστός για να συγχαρεί τους συμπαίκτες του.
Ο Μαροκινός γι’ ακόμα μία φορά αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, ενώ έσπευσε να συγχαρεί τον σκόρερ και τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού στη νίκη.
Στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα βρέθηκε και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Με την πατερίτσα ο Μαροκινός μπήκε στο γήπεδο χαμογελαστός για να συγχαρεί τους συμπαίκτες του.
Ο Μαροκινός γι’ ακόμα μία φορά αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, ενώ έσπευσε να συγχαρεί τον σκόρερ και τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού στη νίκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα