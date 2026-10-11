Ο Ελ Κααμπί συμμετείχε στους πανηγυρισμούς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, βίντεο
SPORTS
Αγιούμπ Ελ Κααμπί Παναγιώτης Ρέτσος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ο Ελ Κααμπί συμμετείχε στους πανηγυρισμούς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, βίντεο

Μετά το τέλος του αγώνα του ντέρμπι ο Ελ Κααμπί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τους συμπαίκτες του και φυσικά τον Παναγιώτη Ρέτσο

Ο Ελ Κααμπί συμμετείχε στους πανηγυρισμούς και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού, βίντεο
Πανηγυρικό ήταν το κλίμα στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» χάρηκαν με τη ψυχή τους τη νίκη επί των «πράσινων» με τον Παναγιώτη Ρέτσο να βρίσκεται στο επίκεντρο, αφού έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα βρέθηκε και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Με την πατερίτσα ο Μαροκινός μπήκε στο γήπεδο χαμογελαστός για να συγχαρεί τους συμπαίκτες του.

Ο Μαροκινός γι’ ακόμα μία φορά αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, ενώ έσπευσε να συγχαρεί τον σκόρερ και τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού στη νίκη.

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