Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι αιωνίων
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Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Super League

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι αιωνίων

Οι ερυθρόλευκοι πλησίασαν στους δύο βαθμούς τον Παναθηναϊκό και στον έναν την ΑΕΚ

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι αιωνίων
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Ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πλησίασε τους πράσινους στους δύο βαθμούς στη βαθμολογία της Stoiximan Super League. 

Οι ερυθρόλευκοι μείωσαν και τη διαφορά στον ένα βαθμό από την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αλλά μπορεί να έχει συγκάτοικο αύριο Δευτέρα (12/10) τον ΠΑΟΚ. 

Η ομάδα του Λίσι υποδέχεται στην Τούμπα (18:00) την Καλαμάτα και αν επικρατήσει φτάνει και εκείνη τους 15 βαθμούς. 

H βαθμολογία (σε 6 αγώνες) 

1. Παναθηναϊκός 15
2. ΑΕΚ 14
3.Ολυμπιακός 13
4.ΠΑΟΚ 12
5.ΟΦΗ 10
Κλείσιμο
6.Άρης 10
7.Ηρακλής 9
8. Παναιτωλικός 9
9. Κηφισιά 8
10.Αστέρας Τρίπολης 5
11.Καλαμάτα 4
12.Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 1
14. Bόλος -1

* Ο Βόλος έχει -3 βαθμούς
** ΠΑΟΚ και Καλαμάτα έχουν ματς λιγότερο.
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