Ο Ολυμπιακός αγχώθηκε (99-83) κόντρα στον εξαιρετικό Κολοσσό, αλλά ο Μοντέρο «έλαμψε» πριν τη διαβολοβδομάδα στην Ισπανία
SPORTS
Ολυμπιακός Κολοσσός

Ο Ολυμπιακός αγχώθηκε (99-83) κόντρα στον εξαιρετικό Κολοσσό, αλλά ο Μοντέρο «έλαμψε» πριν τη διαβολοβδομάδα στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, που έκανε μεγάλη εμφάνιση στη Sunel Arena και επικράτησε με 99-83 για τη 2η αγωνιστική της GBL

Ο Ολυμπιακός αγχώθηκε (99-83) κόντρα στον εξαιρετικό Κολοσσό, αλλά ο Μοντέρο «έλαμψε» πριν τη διαβολοβδομάδα στην Ισπανία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στην άδεια (λόγω τιμωρίας) Sunel Arena, ο Ολυμπιακός μπόρεσε να διπλασιάσει τις νίκες του στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχθηκε τον Κολοσσό για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League και παρά την τρομερή προσπάθεια του Κολοσσού που πάλεψε μέχρι το φινάλε, πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 99-83.

Μία αγχωτική νίκη πριν από τη διαβολοβδομάδα της EuroLeague στην Ισπανία, με τους Ροδίτες να κερδίζουν τις εντυπώσεις στην αναμέτρηση.

Απίθανα πράγματα από τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (4/6 βολές, 4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 λάθος σε 23 λεπτά.

Ο αγώνας

Ο Φουρνιέ με τρίποντο, είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Μπάρνετ να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 3-3 στο 09:25. Με τρίποντα των Νετζήπογλου και Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα έξι πόντων, όμως ο Κολοσσός με επίσης δύο εύστοχες προσπάθειες από τα 6.75μ. είχε ισοφαρίσει σε 9-9 στο 06:55. Με έξι διαδοχικούς πόντους, οι Πειραιώτες είχαν κάνει το 15-9 στο 05:25. Με δίποντο του Κρούζερ και τρίποντο του Τσιακμά, οι φιλοξενούμενοι είχαν μειώσει σε 20-19 στο 02:56, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 27-22.

Ο Μοντέρο είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Κολοσσό να απαντάει με τρίποντο του Κρούζερ και δίποντο του Μπάρνετ για το 29-27 στο 09:05. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπροστά με 39-31 στο 06:12, με τον Πάπας να πετυχαίνει δύο διαδοχικά τρίποντα. Στο 02:58, μετά από δίποντο του Χολ και τρίποντο του Παπανικολάου, η διαφορά ήταν διψήφια για πρώτη φορά (46-35). Ο Ολυμπιακός είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 54-41, χάρη σε buzzer beater τρίποντο του Μοντέρο.

Οι Φουρνιέ και Βεζένκοβ είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Καμπερίδη να απαντάει με τρίποντο για το 58-44 στο 08:19. Ο Χάρις με βολές είχε σκοράρει για το 62-49, με τους Νετζήπογλου και Βεζένκοβ να ευστοχούν σε δίποντα για το 66-49 στο 05:45. Ο Καράμπελας με δίποντο είχε ρίξει τη διαφορά στους 11 (70-59), με τον Φουρνιέ να σκοράρει τρίποντο για το 73-59 στο 02:50. Οι Ροδίτες είχαν μειώσει στους εφτά με επιμέρους σκορ 8-1, ωστόσο με τρίποντο του Μοντέρο, ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 77-67.

Ο Γουίλις με τρίποντο είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τους Χολ και Μοντέρο να απαντάνε με μία βολή ο καθένας, για το 79-70 στο 08:21. Ο Κολοσσός με δίποντο του Μάνιον και βολή του Απσον, είχε μειώσει στους έξι πόντους στο 04:20 (85-79). Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 02:56 (Μοντέρο) μέχρι το 01:21 (Εντζάι), ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 96-80. Οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στη νίκη με 99-83.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 54-41, 77-67, 99-83

Κλείσιμο
Πηγή: gazzetta.gr
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης