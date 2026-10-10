Άρης-ΑΕΚ: Η χειρονομία του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη, βίντεο
SPORTS
Βασίλης Σπανούλης Γιαννούλης Λαρεντζάκης Άρης ΑΕΚ

Άρης-ΑΕΚ: Η χειρονομία του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη, βίντεο

Άναψαν τα αίματα στο Άρης-ΑΕΚ όταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές και ο Βασίλης Σπανούλης του ζήτησε με χειρονομία να σταματήσει να μιλάει

Άρης-ΑΕΚ: Η χειρονομία του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη, βίντεο
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Στη δεύτερη περίοδο του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ άναψαν τα αίματα με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Μετά από ένα φάουλ του Κατσίβελη στον Μόργκαν ο Λαρεντζάκης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για την απόφαση τους.

Ο προπονητής του Άρη σε εκείνο το σημείο έκανε χαρακτηριστική χειρονομία στον Λαρεντζάκη ζητώντας του να σταματήσει να διαμαρτύρεται.

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