Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Άρης-ΑΕΚ: Η χειρονομία του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη, βίντεο
Άρης-ΑΕΚ: Η χειρονομία του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη, βίντεο
Άναψαν τα αίματα στο Άρης-ΑΕΚ όταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές και ο Βασίλης Σπανούλης του ζήτησε με χειρονομία να σταματήσει να μιλάει
Στη δεύτερη περίοδο του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ άναψαν τα αίματα με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Μετά από ένα φάουλ του Κατσίβελη στον Μόργκαν ο Λαρεντζάκης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για την απόφαση τους.
Ο προπονητής του Άρη σε εκείνο το σημείο έκανε χαρακτηριστική χειρονομία στον Λαρεντζάκη ζητώντας του να σταματήσει να διαμαρτύρεται.
Μετά από ένα φάουλ του Κατσίβελη στον Μόργκαν ο Λαρεντζάκης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για την απόφαση τους.
Ο προπονητής του Άρη σε εκείνο το σημείο έκανε χαρακτηριστική χειρονομία στον Λαρεντζάκη ζητώντας του να σταματήσει να διαμαρτύρεται.
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