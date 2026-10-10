Bundesliga: Η Ντόρτμουντ έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της, 2-2 με τη Βέρντερ, δείτε τα γκολ
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Bundesliga Μπορούσια Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga: Η Ντόρτμουντ έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της, 2-2 με τη Βέρντερ, δείτε τα γκολ

Ο Καρέτσας μπήκε στο 72', οι Βεστφαλοί σκόραραν δύο φορές, αλλά ο Φίλκρουγκ έφερε την ισοφάριση στο 92΄

Bundesliga: Η Ντόρτμουντ έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της, 2-2 με τη Βέρντερ, δείτε τα γκολ
Ένα απ' τα πιο... τρελά παιχνίδια των τελευταίων ετών στην Bundesliga προσέφεραν η Ντόρτμουντ και η Βέρντερ Βρέμης στο "Signal Iduna Park" με το τελικό 2-2 να «σφραγίζει» στις καθυστερήσεις τις προσπάθειες των δύο ομάδων, στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής.

Οι Βεστφαλοί «ζορίστηκαν» πολύ, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο, απ' την στιγμή που πέρασε στο γήπεδο ως αλλαγή κι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας (στο 72' αντί του Σάμπιτσερ) έγιναν πιο επιθετικοί και βρήκαν δύο γκολ με τον Σβένσον στο 80' και τον Σλότερμπεκ στο 85', δείχνοντας πως ήταν σε θέση να «τελειώσουν» τον αγώνα.

Η ομάδα της Βρέμης, ωστόσο, έβγαλε... αντίδραση κι αφού μείωσε πρώτα με τον Ρέις στο 88', στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων «έκλεψε» το βαθμό απ' την Ντόρτμουντ και της έκοψε το «απόλυτο» των νικών, δίνοντας την ευκαιρία στις Μπάγερν Μονάχου και Φράιμπουργκ να την «πιάσουν» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης: 2-2 (MD 5, 09/10/2026)


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 2-2 (80' Σβένσον, 85' Σλότερμπεκ - 88' Ρέις, 90'+2' Φούλκρουγκ)
Χοφενχάιμ-Αμβούργο 10/10
Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 10/10
Κλείσιμο
Μάιντς-Λεβερκούζεν 10/10
Ουνιόν Βερολίνου-Έλφερσμπεργκ 10/10
Πάντερμπορν-Στουτγκάρδη 10/10
Λειψία-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 10/10
Κολωνία-Γκλάντμπαχ 11/10
Φράιμπουργκ-Σάλκε 11/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ντόρτμουντ 13 -5αγ.
Μπάγερν Μονάχου 10
Φράιμπουργκ 10
Βέρντερ Βρέμης 8 -5αγ.
Άουγκσμπουργκ 7
Λεβερκούζεν 7
Μάιντς 7
Έλφερσμπεργκ 7
Λειψία 6
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 5
Σάλκε 5
Πάντερμπορν 4
Κολωνία 4
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Αμβούργο 3
Ουνιόν Βερολίνου 1
Γκλάντμπαχ 0

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